فرج: مراقبة أنشطة المدارس الخاصة من اختصاص جهاز حماية المستهلك

أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن وزارة التربية والتعليم، هي الجهة المسئولة عن شكاوى مصروفات المدارس.

وقال "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن أي خدمات تخضع للجهاز حتى الخدمات التعليمية، مشيرًا إلى أن المسئول عن تقييم العملية التعليمية هي وزارة التربية والتعليم، لافتًا أنه لو أقرت الوزارة أن العملية التعليمية تمت بنسبة 90% سيلزم الجهاز الجهات الخاصة برد ما قيمته 10% مما لم يحصل عليه الطلاب في التعليم.

وتابع: "لكن موضوع الباص طلع اختصاص أصيل للجهاز ودي خدمة بحتة والوزارة ليس لها تدخل فيها وبتسيبها للمدارس بتتدخل فيها بطريقتها وبناء عليه حتى الأنشطة وتحديد أسعارها وتكلفتها تخضع للجهاز"، لافتًا أنه سيتم الاستعانة بوزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة لتقييم أسعار الخدمات الفنية والرياضية في المدارس.

وأشار أن وزارة التربية والتعليم تتفرغ للعملية التعليمية وتترك مسألة الخدمات لجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أنهم نجحوا في إخضاع المدارس والجامعات الدولية وجعلوها تستجيب لجهة من جهات الدولة وتطبق قراراتها، لافتًا إلى أن أجهزة حماية المستهلك في أوربا تتدخل في كل ما يخص العملية التعليمية لدرجة أنها تحدد مواصفات الحافلة التي تنقل الطلاب.