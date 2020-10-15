رئيس جهاز حماية المستهلك يعلق على ظاهرة الأوفر برايس للسيارات الجديدة

علق الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، على ظاهرة "الأوفر برايس" عند شراء السيارات الجديدة.

وقال "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنهم بدأوا يلاحظون عودة هذه الظاهرة في بعض أنواع السيارات الجديدة، وبدأ تجار السيارات في الاستفادة من هذه الظاهرة.

وأضاف: "أحنا اتحركنا على طول برضه على المعارض وعملنا أكتر من 78 محضرا لأكبر معارض موجودة في 17 محافظة، وبنقول لازم تحط المواصفات بتاعتها وسعرها والإعلان بالسعر بنلزمه أنه يعلن السعر اللي محدده المصنع".

وأوضح أن ظاهرة "الأوفر برايس" يشارك فيها المستهلك بعض الشئ ويدفع بعض المبالغ بدون وجه حق، ويساعد التاجر بأنه يسرق الدولة وأن يسرقه شخصيًا.

وتابع: "أحنا بنجبره يعلن عن السعر ولو أعلن عن السعر وباع بسعر تاني تبقى مخالفة صريحة وغرامتها مليون جنيه".