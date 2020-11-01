فوز "عملية الابتسامة" بجامعة أسيوط بالمركز الثاني في مسابقة شباب القادة

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن فوز فريق طلاب مؤسسة عملية الابتسامة – مصر بجامعة أسيوط بالمركز الثاني في المسابقة التي نظمتها مؤسسة شباب القادة Youth Leaders Foundation على مستوى الجمهورية بعد إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ خلال مشاركته في احتفال مؤسسة شباب القادة بإطلاق منصة الأنشطة الطلابية للعام الثاني على التوالي وذلك بحضور لفيف من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص.

ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب على أن الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على المشاركة وممارسة الأنشطة الطلابية ذات الطابع الإنساني والتي تهدف إلى غرس قيمة العمل التطوعي وتقوية العمل بروح الفريق وتزويدهم بالمهارات والقدرات الإبداعية والقدرة على تحمل المسؤولية وتنمية الجانب الإنساني والخيري لديهم والتي تجعلهم عناصر متميزة في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد الشاذلي الأستاذ بقسم جراحة التجميل بكلية الطب ورئيس مؤسسة عملية الابتسامة مصر، أن المسابقة شهدت منافسة قوية بين الفرق المتقدمة والتي شهدت مشاركة 322 نشاطا طلابيا على مستوى الجمهورية في خمسة مجالات رئيسية "التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، الابتكار والتكنولوجيا، نماذج المحاكاة، البيئة" واستطاع فريق طلاب مؤسسة عملية الابتسامة أن يصلوا للمرحلة النهائية وحصولهم على المركز الثاني في المسابقة من بين 80 نشاطا طلابيا وصلوا لهذه المرحلة من هذا السباق.

وأشار إلى أن مؤسسة عملية الابتسامة هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية موجودة في 33 دولة على مستوى العالم لتقديم جراحات مجانية لحالات عيوب الوجه الخلقية ومقرها بمصر مستشفى الأطفال الجامعي ويمثل فريق الطلاب ضلعا رئيسيا بالمؤسسة والمسؤول عن الجزء التنظيمي والإداري في القوافل الطبية من خلال فرق التسجيل الطبي والتواصل مع المرضى ومختلف الأعمال اللوجيستية.