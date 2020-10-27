نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد المدن الجامعية ويطمئن على الطلاب ذوي الهمم

تفقد الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط، لشؤون التعليم والطلاب المدن الجامعية ومنشآتها للاطمئنان على التسكين وأحوال الإقامة بعدد من المباني، وذلك بحضور عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية بالجامعة.

وتفقد عددا من غرف الإقامة ودورات المياه والتي تم رفع كفاءتها قبل بدء العام الدراسي الجامعي الجديد، مشددا على مديري المباني ومشرفيها بضرورة نشر برامج التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية من تداعيات فيروس كورونا وأهمها مناشدة الطلاب بالحفاظ على التباعد الاجتماعي فيما بينهم، والاهتمام بالنظافة الشخصية المستمرة والالتزام باستخدام المطهرات وأدوات التعقيم المختلفة.

وحذر من خطورة التجمعات الطلابية وضرورة التزام الطلاب بقواعد التسكين لهذا العام الاستثنائي والتي يأتي من أهمها عدم السماح بتسكين أكثر من طالبين في الغرفة وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وفي سياق متصل التقى نائب رئيس الجامعة بعدد من الطلاب المكفوفين وتفقد غرف إقامتهم واطمأن منهم عن مدى رضاهم على مستوى الخدمات المقدمة بالمدينة الجامعية ومدى ملاءمة السكن لظروفهم، وطمأنهم أن إدارة الجامعة على أتم استعداد لتلبية احتياجاتهم واحتوائهم وتيسير سبل الحياة لهم بما يحقق أعلى مستوى دمج مع زملائهم من باقي الطلاب.

ووجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، كل القطاعات والإدارات المختلفة بالجامعة والمعنية بتسكين الطلاب المغتربين داخل الوحدات السكنية بالمدينة الجامعية بضرورة تهيئة المناخ الملائم لهؤلاء الطلاب لمواصلة العملية التعليمية بكلياتهم المختلفة، مؤكدا أن إدارة الجامعة اتخذت كل التدابير والإجراءات التي تضمن تحقيق الاستقرار النفسي والتعليمي والاجتماعي للطلاب المغتربين داخل أماكن إقامتهم بالمدن الجامعية من خلال تحقيق مزيدا من الجودة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بهذا القطاع والذي يعد من أكثر القطاعات الجامعية حيوية.