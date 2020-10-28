اليوم.. جامعة أسيوط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بحضور أبطال المعركة

تحتفل جامعة أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بأرض مخيم الجوالة، بجوار بوابة ترعة الإبراهيمية، خلف كلية التربية بالحرم الجامعي، تحت عنوان: "لقاء قادة حرب أكتوبر"، تحت رعاية وحضور الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، وبعض أبطال حرب أكتوبر عام 1973.

ويحضر الاحتفالية اللواء أركان حرب حامد فتوح، رئيس مجموعة الاستطلاع البحري خلف خطوط العدو، وريان أعالي البحار وسام عباس حافظ، قائد مجموعة القوات الخاصة البحرية، المجموعة 39 قتال، التابعة لفرع العمليات الخاصة.

وقال الدكتور طارق الجمال، إن الحفل يأتي في ضوء حرص إدارة الجامعة على تقدير وإبراز دور القوات المسلحة الباسلة في معركة أكتوبر عام 73 لتحرير سيناء، والتي قدمت أروع أمثال التضحية والفداء في ملحمة وطنية شهد بها العالم بأسره.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المشرف على الحفل، أن احتفال الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة، يعد مناسبة هامة تحرص الجامعة على الاحتفال سنويا به؛ لاستحضار روحه والتعريف بقيمته الوطنية والعسكرية، من أجل إعلاء قيمة الوطن، وتعزيز مبادئ الانتماء لدى الأجيال الجديدة، وأهمية الحفاظ على أراضيه ومكانته.

وأضاف "غريب" أنه من المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً، بأرض مخيم الجوالة بجوار بوابة ترعة الإبراهيمية خلف كلية التربية ، وسيعرض ضيوف الجامعة من قادة الحرب أهم ذكرياتهم في أيام المعركة.

كما أنه من المقرر تكريم قادة وضباط وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية، ويتضمن اللقاء حفلا فنيا للفرقة الموسيقية بكلية التربية النوعية في الجامعة.