لجان دورية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تشكيل لجان دورية لرصد أي تعديات مخالفة على الأرض الزراعية وإزالتها، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل شن حملاتها المستمرة لرصد أي حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أنه تم التشديد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائي على الأراضي الزراعية حفاظا عليها من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي.

وفي هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة بناحية عزبة اليمن الوحدة المحلية بالأخوية وتم إزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 100 متر.

وشنت رئاسة مدينة القنايات حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بكفر أبوطاحون (كفر إبراهيم حسن) التابعة لمدينة القنايات بمساحة 90 مترا عبارة عن بلوك وأسمنت وتم إزالتها حتى مستوى سطح الأرض وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة إزالة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق اسفرت عن إزالة غرفة وسور بالدبش في المهد بعزبة الكفراوي التابعة للوحدة المحليه بصفط زريق على مساحة 4 أسهم كما تمكنت الحملة من فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوي دون ترخيص بناحية صفط زريق وفي بندر ديرب نجم تم مصادرة والتحفظ على أخشاب مقاول كانت مجهزة لصب سقف الدور الأول علوي بناحية عزبة رزق بجوار فيلا الكفراوي دون الحصول على ترخيص قانوني وتم التحفظ على الأدوات والنعدات والأخشاب بالحملة الميكانيكية بالمجلس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف تمهيدا لعرضه على النيابة العسكرية.