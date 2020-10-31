محافظ الشرقية يشارك جامعة الزقازيق احتفالها بذكرى نصر أكتوبر

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستظل علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، وبمثابة حجر الزاوية لتجسيد قصة كفاح شعب مصر عبر التاريخ الممتد منذ آلاف السنين، مشيراً إلى أن الأجيال الحالية تستلهم "عظمة الماضي" من ذكرى هذه الانتصارات، لتكون "نوراً نسير على دربه، ونحقق لحاضرنا الأهداف المنشودة التي نسعى إلي تحقيقها، والآمال العريضة التي يتطلع إليها الشعب المصري العظيم".

جاء ذلك خلال مشاركة محافظة الشرقية، يرافقه الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، في احتفالية الجامعة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مرفت عسكر، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد المنعم نافع، المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عناني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب والطالبات.

وقال المحافظ إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختباراً حقيقياً لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، وبعثت في نفوس المصريين جميعاً روحاً جديدةً تتسم بالإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات،، موجهاً التحية إلى جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ.

وأكد محافظ الشرقية أن أبناء الوطن جميعهم على قلب رجل واحد، من أجل إعلاء كرامة وعزة وطننا الغالي مصر، والذي ضرب جنوده البواسل أروع الأمثلة في التضحية والفداء، مطالباً أن تظل روح شهداء الواجب والوطن مصدراً للإلهام والمضي نحو العمل والعطاء، لاستكمال مسيرة التنمية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت الإحتفالية بعزف الموسيقى العسكرية والسلام الجمهوري تكريماً لأبطال وشهداء حرب أكتوبر المجيدة، ليقف الجميع إجلالاً وتقديراً للوطن، كما قدمت طالبات كلية التربية الرياضية بنات تابلوه فني بعنوان "تنويعات في حب مصر"، ومجموعة من الأغاني الوطنية في حب مصر، نالت استحسان وإعجاب الحضور.

وألقى الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، كلمة أكد فيها أن شهر أكتوبر يذكرنا بملحمه استرداد الأرض والكرامة المصرية والعربية، وبقوة تكاتف جميع طوائف الشعب، رغم اختلافاتهم العقائدية والاجتماعية والافتصادية، كما يذكرنا دائماً ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة وتضحياتهم بأرواحهم من أجل الحفاظ على كل شبر من أرض الوطن.

وأضاف رئيس الجامعة أن الوطن ينطلق وبقوة نحو مسيرة التنمية والبناء والتعمير، وتخطي كافة الظروف والتحديات والصعاب، بفضل تكاتف أجهزة الدولة، والوقوف خلف قيادتها السياسية لبناء مصر التي نحلم بها.