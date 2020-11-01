أعضاء الشيوخ والنواب تحت قبة البرلمان للمرة الأولى

شهدت أروقة البرلمان اليوم بغرفتيه النواب والشيوخ، وجود عدد كبير من أعضاء المجلسين، للمرة الأولى منذ انطلاق أعمال الغرفة التشريعية الثانية للبرلمان.

وتصادف عقد اجتماع لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتزامن مع عقد الجلسة البرلمانية بمجلس النواب، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

وحرص عدد من نواب الشيوخ، على الحضور منذ الصباح لاستخراج بطاقات الرقم القومي، بموجب الصفة النيابية الجديدة، وأبرزهم، المهندس حسام الخولي، الدكتور هاني سري الدين، النائب الدكتور محمد عمارة، وعدد من نواب شباب تنسيقية الأحزاب.

كما شهدت أروقة مجلس الشيوخ، بدء اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

ويستعد مجلس النواب بعد قليل، لعقد الجلسة البرلمانية الثانية من عمر الفصل التشريعي الأول، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ الجديدة.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ويهدف المشروع للمساهمة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "التعليم الجيد"، من خلال ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.

وسبق التوقيع على الاتفاقية في 2016، ويتم بمقتضاها تخصيص مبلغ مساهمة قدره مليار و500 دولار أمريكي لتمويل البرنامج.

ووفقا للاتفاقية يعدل مبلغ القرض المقدم من الصندوق للحكومة المصرية طبقا لاتفاقية ابريل 2016 (937 مليونا و500 ألف ريال سعودي) ليصبح مليارا و465 مليونا و817 ألفا و500 ريال سعودي.