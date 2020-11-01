غرف عمليات مركزية وفرعية لـ"قومي حقوق الإنسان" لمتابعة انتخابات النواب

شكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان، غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، إضافة إلى 6 غرف عمليات فرعية على مستوى محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات، وعددها 13 محافظة.

وتوجد غرف عمليات فرعية في: الغربية، والقليوبية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والتي يرسل لها مندوبي ومتابعي المجلس في المحافظات بالتعاون مع متابعي المنظمات المحلية، ملاحظاتهم ونتائج متابعتهم خلال سير العملية الانتخابية، ومن ثم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأهم ملاحظات العملية الانتخابية، وما يسجل من مخالفات.

وقال نبيل شلبي، رئيس وحدة دعم الانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ المجلس القومي لحقوق الإنسان، لديه شبكة موسعة في متابعة ومراقبة العملية الانتخابية، عبر أعضاء المجلس أنفسهم الذين يزورون عدد من اللجان الانتخابية، إضافة إلى أعضاء المجلس في المحافظات، حيث يوجد 11 فرعا للمجلس في المحافظات، وهناك 160 متابعا للمجلس على مستوى محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات.

وأضاف شلبي، لـ"الوطن"، أنّ المنظمات الحقوقية المراقبة للعملية الانتخابية على مستوى الجمهورية حصلت على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يصل عددها لنحو 53 منظمة، يتواصل متابعيها ومندوبيها على مستوى محافظات المرحلة الثانية مع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغرف العمليات الفرعية، وإفادته بكل ما يرصد من متابعات ومخالفات تحيط بالعملية الانتخابية، وخاصة خلال مدة الاقتراع، والتي تستمر على مدار يومين.

وتابع شلبي أنّ المجلس وفر لمندوبي ومتابعي المنظمات الحقوقية عدد من الدورات التدريبية لتدريبهم على متابعة العملية الانتخابية، وكيفية رصد كل ما يدور ويتعلق بالعملية الانتخابية وتوقيت الاقتراع، وكيفية تلقي الشكاوي سواء من الناخبين، أو المرشحين، بشكل قانوني وصحيح، لافتا إلى أنّ المجلس يتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإبلاغها بكل ما يرصد من مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية، حيث يصدر المجلس عددا من التقارير اليومية في هذا الصدد.