وزير الأوقاف يوجّه مديري المديريات بمتابعة حملات النظافة

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، بمديري المديريات على مستوى الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس، إذ أكد الوزير ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد، وتنفيذ الضوابط والإجراءات الاحترازية، وسرعة مقابلة المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية الأسبوع المقبل.

وأكد وزير الأوقاف، ضرورة وصول مجموعات الكتب من إصدارات (رؤية) والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجميع الأئمة قبل نهاية نوفمبر الحالي، ومتابعة توزيع الزي اللازم على جميع الأئمة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف أنّ منتدى الحوار الثقافي الثاني، سيعقد في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء المقبل، ويناقش أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة، مع التأكيد أنّ القيم لا تتجزأ، والشخصية السوية لا تنفصم بين الواقع والفضاء الإلكتروني، فالإنسان الشريف شريف حيثما كان، عالمه الافتراضي كعالمه الواقعي سواء بسواء، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو على رؤوس الأشهاد، وإشاعة الفحش فحش، يقول الحق سبحانه: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

ويشارك فيه: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور سامي محمد ربيع الشريف، عميد كلية الإعلام الأسبق، علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة المصور.