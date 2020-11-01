وفاة قائد القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي: الرجل الثالث في القيادة

أعلنت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي وفاة قائد إدارة القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، متأثراً بوعكة صحية ألمت به صباح اليوم.

وتولي بوخمادة في عام 2018 قيادة "مجموعة عمليات الجنوب" بقرار من القيادة العامة، بهدف ضبط وحفظ الأمن بمنطقة الجنوب الغربي للبلاد.

ويوصف اللواء بوخمادة، الذي اشتهر بلقب "الفهد الأسمر"، بأنه الرجل الأهم والثالث في الجيش الوطني الليبي بعد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش واللواء عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان.