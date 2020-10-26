الجيش الليبي يتهم قطر بالعمل على خرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قطر وبمساعدة عملائها في حكومة فايز السراج، بالعمل على "خرق إتفاق وقف إطلاق النار" في ليبيا.

وقال المسماري، في بيان على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي نقلته بوابة إفريقيا الإخبارية، إن "ما قامت به قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ماسمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5".

وأضاف أن ما قامت به الدوحة من إبرام اتفاق وصف بالأمني مع حكومة السراج، يعد محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه في جنيف من وقف لإطلاق النار، مؤكدا أن أسلوب قطر يعرقل وقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أعلنت، الجمعة الماضي، توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين ممثلين عسكريين للجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق يسمح للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم، فيما يتضمن الاتفاق مغادرة جميع المرتزقة للأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الطرفين الليبيين تخضع لغرفة عمليات موحدة، وفتح كل الطرق في ليبيا لمكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى.

وفي سياق آخر، أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبي خليفة حفتر خلال لقائه مع وفد من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق على أهمية دور القبائل الليبية في حرب القوات المسلحة القائمة لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة، وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية اليوم الاثنين، أن حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة بالرجمة وفدا من أعيان ومشايخ قبيلة الطوارق الذي أثنى خلال هذا اللقاء على جهود القوات المسلحة، المبذولة في تأمين كافة مدن الجنوب وسعيها المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب عبر الحدود.