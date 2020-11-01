تفاصيل الحصول على وحدة مدعمة من "الاجتماعي".. شراء كراسة الشروط اليوم

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم فتح باب الحجز لذوي الاحتياجات الخاصة بدءًا من اليوم، الأحد الموافق 1 نوفمبر الحالي، وحتى يوم الأحد الموافق 8 من الشهر ذاته، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، واعتبارًا من يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 حتى الاثنين 7 ديسمبر 2020" للمواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

وجرى طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي "كاملة التشطيب" لمنخفضي الدخل، بمدن "العبور الجديدة - بدر (حدائق العاصمة) - 15 مايو - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - السادات الجديدة (منطقة غرب المطار) - المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة".

كما جرى طرح 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي "كاملة التشطيب" لمتوسطي الدخل، بمدن: "6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - بدر (حدائق العاصمة) - 15 مايو - العلمين الجديدة - العاشر من رمضان - رشيد الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر - أسوان الجديدة".

ووفقًا لما ورد بكراسة الشروط، يشترط في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية الآتي:

شروط التقدم لشقق الإسكان الاجتماعي

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية.

- ألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد على 50 عامًا فى تاريخ نهاية الإعلان.

- الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا) وعن 54 ألف جنيه سنويًا للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهريًا) "بالنسبة لوحدات منخفضي الدخل"، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنويًا للأسرة (بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهريًا) وعن 84 ألف جنيه سنويًا للأعزب (بما يُعادل 7000 جنيه شهريًا) "بالنسبة لوحدات متوسطي الدخل".

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

- يحظر على المتقدم التصرف في الوحدة أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ التسلم أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

- يتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وحال زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي، المتزوج ويعول (شاملًا: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.