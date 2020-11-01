مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من أمستردام وعليها 108 سائحين

استقبلت سلطات مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات الجوية لشركة "إيزي جيت" القادمة من امستردام بعد عودة الحركة الجوية وعلى متنها 108 سائحين، وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة مصر بعد انتظام الحركة الجوية والتي توقفت عدة أشهر في ظل جائحة كورونا.

واستقبل فريق العلاقات العامة ركاب الطائرة بالورود وتوفير كل التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الخروج والحجر الصحي.

وأجرت فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات والتأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـPCR لجميع الركاب القادمين وعمل تحليل الـ PCR بمنطقة الحجر الصحي بالمطار للركاب الذين لم يخضعوا للمسحة قبل مجيئهم، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

واستقبل مطار الغردقة عدد من الرحلات الجوية من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبولندا وبلغاريا وفرنسا والتشيك تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد توقف منذ جائحة كورونا.

واحتفلت فنادق الغردقة بعيد الهالوين أو عيد الهلع، تزامنا مع احتفالات معظم دول العالم بالهالوين حيث ارتدى فيه السائحين بالفنادق ملابس تنكرية مرعبة بالإضافة إلى وضع المكياج بلون الدم.

واحتفل السائحين بالهالوين بالفنادق السياحية بالغردقة في جو رعب تم صنعه خصيصا لهذه المناسبة حيث شهد الاحتفال أشكالا تنكرية مرعبة مثل هياكل عظمية وأيدي مقطوعة، وذلك تعبيرا عن الجو العام أن يكون، تزامنا مع احتفالات معظم دول العالم بالهالوين حيث يرتدي فيه السائحين بالفنادق ملابس تنكرية مرعبة بالإضافة إلى وضع المكياج المرعب.

واكتست طرقات الفنادق بديكور مرعب والملابس التنكرية المخيفة ووجوه تنكرية مرعبة وهياكل عظمية وجماجم، وضم البوفيه مجموعة أكلات على شكل مخيف وحرصت مجموعة من السائحين على التقاط الصور التذكارية مع الأشكال المخيفة تزامنا مع ليلة 31 أكتوبر من كل عام، وذلك عشية العيد المسيحي الغربي عيد جميع القديسين.