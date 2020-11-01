صور.. القاهرة تواجه الكثافات الطلابية بـ"الفصل الطائر"

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الاستعانة بتجربة "الفصل الطائر" للتغلب على الكثافات الطلابية داخل المدارس، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ومحافظ القاهرة.

وقال محمد عطية، وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن المديرية بدأت بالفعل الاستعانة بتجربة الفصل الطائر، وجار إقامة أول فصل طائر بمدرسة طه حسين الرسمية للغات والتابعة لإدارة المطرية، وذلك بحضور الدكتورة مي شاهين مدير الإدارة، مؤكدًا دعم المديرية بـ30 فصلًا مجهزًا وعلى أعلى مستوى، وسيتم التركيز على المدارس ذات ذات الكثافة العالية بالإدارات، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تطبيق التجربة في إدارة المطرية والمخصص لها فصلين.

"عطية": الفصل الطائر مجهز للدراسة وجيد التهوية

وأِضاف وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لـ"الوطن"، إن الفصل الطائر هو عبارة عن فصل متنقل يهدف إلى التغلب على الكثافة في المدارس، ويتم وضعه داخل فناء المدرسة، بحيث يكون معدًا ومجهزًا بالشاشات الذكية للشرح وجيد التهوية، مؤكدًا أن الفصل أشبه بالكرفان الألوميتال المعد للدراسة، وذلك ضمن الإجراءات التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لمواجهة الكثافات الطلابية في المدارس الرسمية والتجريبيات.

وكيل "التعليم": إتباع الإسس العلمية في إقامة الفصل

وأكد أن المديرية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تعمل على خفض الكثافة الطلابية، وتطبيق الحلول المبتكرة التي أطلقتها الوزارة لحل مشكلة زيادة الكثافة بالفصول الدراسية، ومن بينها الفصل الطائر والمقام على أسس علمية سليمة تضم كل متطلبات منظومة التعليم الجديدة.

من ناحية أخرى، شددت مديرية التعليم بالقاهرة على التزام الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا داخل المدارس، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل قوة، بداية من قياس حرارة الطالب، والعاملين، والتأكد من ارتداء الكمامات للطلاب والمدرسين خارج وداخل الفصل واستمرارأعمال التطهير والتعقيم داخل الفصول والحرص على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

ووجهت بمراعاة عدم التزاحم عند صعود الطلبة للمدرسة أثناء الانصراف، والاهتمام بغسل الأيدي أثناء اليوم الدراسي، والتأكد من تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وفق تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأهمية الالتزام بأعلى درجات الإجراءات الاحترازية، وطمأنة أولياء الأمور.

وطالبت المديرية بعدم تزاحم أولياء الأمور أمام أبواب المدرسة، وتكثيف المتابعات على المدارس، والتأكيد على متابعة المجموعات المدرسية، وعدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب أو الحضور والانصراف بسداد المصروفات.