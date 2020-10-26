تعليم القاهرة: الكمامة والتباعد والتعقيم سلاح مقاومة كورونا بالمدارس

وجه محمد عطية، مدير مديرية التعليم بـالقاهرة، جميع العاملين في العملية التعليمية بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسي، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والمعقمات في المدارس بصفة مستمرة، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة في الفصول، مشددا على وجود الزائرة الصحية بالمدارس وكذلك توفير جهاز الماسح الحراري وضبطه للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد "عطية" خلال اجتماعه بقيادات التوجيه والمراحل والتجريبيات، على الاستعداد والتعامل الفوري عند حدوث أي ظرف طارئ داخل المدارس، داعيًا إلى تعليق جداول موضح فيها مواعيد المنصات التعليمية التابعة للوزارة لجميع المراحل الدراسية.

ومن جانبه أشار محمد عبد التواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، إلى تطبيق استمارة المتابعة الإلكترونية الرقمية لأول مرة أون لاين، وتم تصميمها من خلال ورش عمل موضح فيها التاريخ والمادة واسم الموجه واسم القائم بالزيارة والتبعية والإدارة التعليمية ونوع المدرسة واليوم الدراسى ودفتر الأمن وطابور الصباح واسم مدير المدرسة ورقم تليفون مدير المدرسة، وإجمالي عدد الفصول وكثافة الفصول وعدد حصص المادة الدراسية والعجز والزيادة في معلمى المادة ويتم إرسالها إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأشارعبد التواب إلى تفعيل استمارة المتابعة الإلكترونية وكيفية استخدامها على تطبيق الواتس آب لكل موجه، وفتح باب الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والمقترحات بين الموجهين للتعديل على الاستمارة، حرصًا على مصلحة الطلاب.

وكان وجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في وقت سابق مديري الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة، بإلغاء طابور الصباح، في المدارس التي لا يتواجد لديها مساحة كافية تسمح بـ"التباعد الاجتماعي".

وقال "عطية" إنه ينبغي التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل قوة، بداية من قياس حرارة الطالب، والعاملين، والتأكد من ارتداء الكمامات للطلاب والمدرسين خارج وداخل الفصل، موضحًا أن المدارس التي يتواجد لديها أماكن لتباعد الطلاب، وتواجد الطلبة بدون تزاحم، يتم تنظيم الطابور فيه، مطالبا بمراعاة عدم التزاحم عند صعود الطلبة للمدرسة أثناء الانصراف.

وتابع: "المدرسة اللى مفيش فيها مكان يسمح بعدم التزاحم خلال الطابور يلغي الطابور"، مع العمل على تنظيم صعود ونزول الطلاب من الطابور، موجها بتعاون المعلمين في التدريس للصفوف الدراسية المختلفة، قائلاً: "إحنا شغالين جزئياً والمفروض مفيش عجز.. مفيش حاجة اسمها مدرس بيدي سنة 5 مش هيدي 3 وغيرها.. كلنا مدرسين، وممكن كلنا ننزل ندرس".

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على الاهتمام بغسل الأيدي أثناء اليوم الدراسي، والتأكد من تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وفق تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأهمية الالتزام بأعلى درجات الإجراءات الاحترازية، وطمأنة أولياء الأمور، موجها بأهمية عدم تزاحم أولياء الأمور أمام أبواب المدرسة، وتكثيف المتابعات على المدارس، والتأكيد على متابعة المجموعات المدرسية.