16 مرشحا يخوضون جولة الإعادة في انتخابات النواب ببني سويف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى، بانتخابات مجلس النواب بدوائر محافظة بني سويف الأربع، والتي أسفرت عن عدم فوز أي مرشح ودخول 16 مرشحًا لجولة الإعادة لحصد المقاعد الثمان المُخصصة للدائرة.

وجاءت النتائج كالتالي:

الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف، وتضم مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة، ومُخصص لها مقعدان، ومن المقرر أن تجرى الإعادة عليهما بين 4 مرشحين وهم:

1- محمد سيد كامل وشهرته رمضان أبو حسان مرشح حزب مستقبل وطن.

2 - عبد الرحمن عبد الجواد برعي مرشح حزب حماة الوطن ونائب الدائرة الحالي.

3 - محمد رجب عبد العظيم، مرشح مستقل.

4 - ثروت يوسف الداعوري، مرشح مستقل.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر، وتضم مركزي ناصر والواسطى والمُخصص لها مقعدان، وتجرى الإعادة عليهما بين ٤ مرشحين وهم:

1- محمد سيد جنيدي، مرشح حزب الشعب الجمهوري.

2- عصام خلاف مرشح حزب مستقبل وطن، ونائب الدائرة الحالي.

3- عبد الحكيم مسعود مرشح حزب النور، ونائب الدائرة الحالي.

4 - عماد اليماني، مرشح مستقل.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا، ومُخصص لها مقعد واحد ويجرى الإعادة عليه بين كلا من: "سيد محمد محمد سيد مرشح حزب مستقبل وطن، وسامي توفيق مرشح مستقل".

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن ومُخصص لها 3 مقاعد وتجرى الإعادة على المقاعد الثلاثة بين كلا من:

1- حسام العمدة مرشح حزب مستقبل وطن، نائب الدائرة الحالي.

2 - طه ابو الناظر مرشح حزب مستقبل وطن.

3- أحمد علي عباس أبو زيد مرشح حزب الشعب الجمهوري.

4 - حسين أبو مسلم، مرشح مستقل.

5 - طارق مجاور، مرشح مستقل.

6 - محمود محمد ابو زيد، مرشح مستقل.

يشار إلى تنافس 91 مرشحًا بدوائر المحافظة الأربع لحصد المقاعد الثمان الفردية المخصصة لمحافظة بني سويف، في الجولة الأولى قبل أن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها بخروج 75 مرشحًا من الجولة الأولى ودخول 16 مرشحًا لجولة الإعادة.

وخُصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدًا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم "مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة"، ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 24 مرشحًا، والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين"، يتنافس عليهما 32 مرشحًا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحًا.