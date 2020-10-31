محافظ بني سويف يشهد احتفالية "التعليم" بانتصارات اكتوبر

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، احتفالية مديرية التربية والتعليم بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح مدرسة الشروق الرسمية شرق النيل، بحضور سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمستشار أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس الأمناء بمديرية التربية والتعليم، ومعتز حسن، مدير إدارة تعليم بني سويف، والعميد وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف.

تضمن الحفل معرضا للفنون التشكيلية والمجسمات وفنون الصحافة التي تناولت موضوعات وأشكال عن انتصارات 6 أكتوبر، بالإضافة إلى عدد من الفقرات والعروض الفنية، والتي أظهرت الموهبة التي يتمتع بها عدد من أبناء المحافظة، وحازت على إعجاب الحاضرين، والتي شملت عرضا بالأعلام قدمه الطلاب بفناء المدرسة، وافتتاح معرض الموهوبين والأنشطة التربوية وفقرات غنائية متنوعة، حيث اتسم معظم هذه العروض والأغاني بالطابع الوطني والغناء لشهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة .

وعلى هامش الاحتفالية، تقدم المحافظ بالتهنئة لأبناء بني سويف بهذه الذكرى العظيمة التي سطرت خلالها قواتنا المسلحة أعظم ملحمة في تاريخ مصر السياسي والعسكري، مؤكداً على أن نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الأمة العربية، والتي شهد بها القاصي قبل الداني في معركة العزة والكرامة، التي أعطى من خلالها المصريون شعبا وجيشا الدروس والعبر، وضربوا من خلالها أروع الأمثلة على أن مصر قادرة، وأن وطننا شامخا رايته ستظل خفاقة رغم التحديات.

وأضاف محافظ بني سويف أن من أهم الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر المجيدة أنه عندما يتوحد الشعب خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة يصنع المستحيل، ويحقق الانتصارات في كافة المجالات، مشيراً إلى أن وطننا حاليا في أمس الحاجة إلى هذا التكاتف والولاء والانتماء والوطنية، خاصة وأنها تخوض أكثر من معركة، فهي تخوض معركة التنمية وبناء الدولة لمستقبل مشرق وحاضر أفضل، وأيضا معركة لا تقل ضراوة عن معاركها الخالدة وهى معركة دحر الإرهاب الذي يسعى إلى النيل من كرامة وشموخ الوطن ويعرقل جهود التنمية، ولن يستطيع، طالما أن لدينا قيادة سياسية واعية وحكيمة ووطنية، وجيشا بطولاته يخلدها التاريخ، وشرطة باسلة في خدمة شعبها.

من جانبها، أشارت وكيلة وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الاحتفالية تأتي في ختام مجموعة من الفعاليات التي نظمتها مديرية التربية والتعليم على مدار شهر أكتوبر لتعريف أبنائنا الطلاب بكافة المراحل التعليمية بما حققته العسكرية المصرية والشعب المصري العظيم من بطولات ساهمت في هذا النصر العظيم، موضحة أنه تم تنظيم أبحاث من خلال توجيه التربية الاجتماعية بالمديرية، ومسابقة للتعبير الفني عن نصر أكتوبر المجيد من خلال توجيه عام التربية الفنية بالمديرية، بالإضافة إلى تنظيم حزمة من العروض الرياضية عن طريق توجيه التربية الرياضية، فضلاً عن استهلال العام الدراسي بإلقاء كلمات بمناسبة احتفال نصر أكتوبر المجيد من مكتب القائد العام للتربية العسكرية في طابور الصباح في أول أيام الدراسة، منوهة أن المديرية حصدت المراكز المتقدمة والأولى على مستوى الجمهورية في عدد من الأنشطة.