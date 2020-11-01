محمد مختار عن فستان ابنته بالجونة: "مش متابع.. وماتصلتش بيها"

قال المنتج محمد مختار إنه لم يتابع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، مشيرًا إلى أن بعض أصدقائه أخبروه بواقعة ارتداء ابنته "نانسي" فستان والدتها خلال حفل الختام.

وأوضح مختار لـ"الوطن"، "للأسف لم أتابع فعاليات مهرجان الجونة هذا العام، ولكن أصدقائي أخبروني أن ابنتي نانسي ارتدت فستان والدتها خلال الختام، وأنه أثار جدلاً على السوشيال ميديا، بسبب عدم وجود (البطانة)، وخرجت رانيا وقتها لتعتذرعن تصرفها".

وبشأن التواصل معها بعد حفل الجونة أوضح، "متصلتش بيها هقولها إيه يعني".

وأكد "مختار" أنه لا صلة له بطليقته رانيا يوسف، منذ سنوات، ولكن يطمئن على بنتيه بين الحين والآخر.

المنتج محمد مختار تزوج من الفنانة رانيا يوسف، وأنجب منها ابنتين هما نانسي وياسمين، وأقيمت بينهما العديد من القضايا بسبب نفقة ابنتيهما.

اصطحبت الفنانة رانيا يوسف ابنتها إلى السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وأكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها دوما ما تعمل على اختيار إطلالتها وتركز في اختيار مناسب لها، وذلك قبل حضورها للمهرجانات السينمائية الدولية، وبالتحديد مهرجان الجونة.

وقالت "رانيا" لـ"الوطن": كل إطلالاتي في الجونة أجمل من بعض، ودومًا صديقاتي من الفنانات يبدين إعجابهن بالفساتين، مشيرة إلى أن بناتها يتابعن دوما إطلالاتها، وأن اختياراتها تكون معهن، كما يرسلن لها آراء المتابعين دوما.

وعُقد حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.