محمد مختار لـ"الوطن": أدرس إنتاج "مهمة في تل أبيب" الجزء الثاني

أكد المنتج محمد مختار أنه يدرس حاليًا عمل جزء ثاني من فيلم "مهمة في تل أبيب".

وقال مختار لـ"الوطن"، بالفعل كنت أفكر مع نفسي ولم أعلن حتى الآن فكره عمل جزء ثاني من الفيلم، حيث أن الموضوع حاليا في محل التفكير فقط، مضيفًا: "الوقت الحالي صعب البدء في أي مشاريع بسبب الحالة العامة وفيروس كورونا".

وأضاف، "فكرة الجزء الثاني من الفيلم كانت تدور في رأسي منذ فترة ولا أعلم كيف انتشرت دون أن أعلن عنها بالفعل، واعتقد أن عرض الفيلم في كل مناسبة يتذكر الجمهور ويسأل عن الجزء الثاني، موضحًا: "لو هناك خطوة بالفعل سأعلن عنها فورًا".

"مهمة في تل ابيب" تدور أحداثه حول "آمال" تعيش في باريس وتعمل جاسوسة لحساب إسرائيل.

تندم وتقرر التوبة فتلجأ إلى السفير المصري ليحدد لها موعدًا مع رئيس المخابرات المصرية الذي تعترف له، يتفق معها أن تكون عميلة مزدوجة وذلك بعد أن تجتاز جهاز كشف الكذب.

يطلب منها السفر إلى تل أبيب لتصوير شريط خطير عليه أنواع السلاح والخطط الإستراتيجية الإسرائيلية في حالة نشوب حرب مع مصر وذلك من مبنى وزارة الدفاع، تنجح مهمة آمال في تهريب الفيلم، إلا أن المخابرات الإسرائيلية تكتشف خداعها.

تلقى أنواعًا من التعذيب الوحشي، ويتمكن رجال المخابرات المصرية من تهريبها من المستشفى لتصل إلى مصر.

الفيلم بطولة نادية الجندي، كمال الشناوي، محمد مختار، سعيد عبدالغني، خليل مرسي، تأليف بشير الديك وإخراج نادر جلال، ومن انتاج محمد مختار عام 1992.