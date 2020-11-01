محافظ بورسعيد: استقبال 300 طلب تصالح بحي المناخ

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام حي المناخ، لمتابعة آخر مستجدات العمل فيما يتعلق بموقف طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بالحي، رافقه خلالها الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ.

وأطلع على أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء بحي المناخ، مؤكدًا أن طلبات التصالح التي استقبلها حى المناخ بلغت حتى الآن 300 طلب، مشيدًا بسرعة استجابة المواطنين وتقديم طلبات التصالح للمركز التكنولوجي طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء، موجهًا المواطنين بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

والتقى محافظ بورسعيد عدد من المواطنين خلال تواجدهم بالمركز التكنولوجي بحي المناخ، وتعرف على آرائهم حول الخدمات المقدمة بالمركز، حيث عبر العديد من المواطنين عن رضاهم بالمستوى المتميز للعاملين بالمركز والتطور الملحوظ في مستوى الأداء، موجهًا العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة الاستجابة لأي طلبات أو شكاوى ترد للمركز من المواطنين والتعامل معها على الفور.

واستعرض محافظ بورسعيد كافة مستجدات العمل داخل الحي، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واستمرار الجهود للحفاظ على المستوى الحضاري الذي يعد من أهم أحياء المحافظة، مشيدا بجهود كافة الاجهزة التنفيذية بالحي في القيام بمهامها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى "الغضبان" العاملين بديوان عام حي المناخ، مستعرضا المشروعات التي انتهت منها المحافظة خلال الفترة السابقة مثل مشروعات المرحلة الأولى والثانية للإسكان الاجتماعي، وجار الانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع بأسرع وقت، وكذلك المشروعات الخدمية التي شهدتها المحافظة مثل انشاء أسواق حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية، متطرقا إلى خطة تنمية الطرق والميادين بالمحافظة والارتقاء بالقطاع السياحي والاقتصادي والصحي والتعليمي لبورسعيد، والعمل المتواصل لإنجاز العديد من المشروعات القومية تحقيقا لخطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

وعلى جانب آخر، أكد محافظ بورسعيد أهمية الوعى بجهود الدولة المصرية ببورسعيد، والتي استهدفت جعل بورسعيد المدينة النموذجية الأولى، من خلال إقامة مشروعات عملاقة تحقق خدمة المواطن في المقام الأول، لافتًا إلى دور المواطن في دحض الشائعات ومنع تداولها، وعدم الانسياق وراء أصحاب المصالح الشخصية الذين يستهدفون الإضرار بعقول الشباب والتقليل من جهود الدولة، لافتا أننا لا ندخر جهدًا في خدمة المواطن والارتقاء بسبل المعيشة على كافة الأصعدة.