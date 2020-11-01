فوز أبو العينين وعباس بمقعدي النواب عن الجيزة والدقي والعجوزة

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة "الجيزة- الدقي - العجوزة"، بفوز محمد أبو العينين مرشح مستقل، وزكي عباس عبدالظاهر مرشح حزب "مستقبل وطن" بمقعدي الفردي عن الدائرة.

18 مرشحا لمقعدي الفردي بدائرة الجيزة

وتنافس بالدائرة 18 مرشحا فرديا على مقعدين من ضمنهم النواب الأربعة محمد أبوالعينين ومنتصر رياض وعبدالرحيم علي وأحمد مرتضى منصور، إضافة إلى زكي عباس عن حزب "مستقبل وطن"، الدكتور مصطفى عبدالخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، شريف بركات أحمد شمس الدين، مروة سعيد فوزي الطحاوي، هدى عدلي أحمد الملاح، محمود محمد محمود عبده أحمد، ميرفت إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم غانم، رجب أحمد رواش إبراهيم، أحمد سمير محمد حسين الشيخ، أحمد مجدي سيف النصر محمود مسلم، ناصر فاروق عبدالحميد محمد سيد، مصطفى محمد مرسي أحمد، رحاب محمود عثمان محمود عمر، وسمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود.

واتخذت محافظة الجيزة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث جرى توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس جرى وضعها بطريقة تراعي التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

تأمين صناديق الاقتراع

وجرت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي جرى اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

ووفرت الأحياء والمراكز والمدن أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.