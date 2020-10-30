الخولي: مجلس النواب الحالي أكثر برلمان أنجز قوانين بالحياة النيابية

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب الحالي يعتبر تأسيسيا، وهو أكثر مجلس أنجز قوانين على مدار الحياة النيابية.

وأضاف الخولي، خلال كلمته في الجلسة الثانية من الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، أن هناك أكثر من استجواب تم تقديمه تحت قبة البرلمان ولكنها لم تكتمل الأركان.

الخولي: المجلس الحالي يقوم بدور كبير في مواجهة التضليل

وتابع الخولي، أن هناك مئات الشباب الذين خرجوا من السجون بسبب برنامج العفو الرئاسي، مؤكداً أن هناك مجهودا كبيرا بذل في هذا الملف.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك دورا كبيرا للمجلس الحالي في مواجهة التضليل الذي كانت تنتهجه الجماعة الإرهابية، مؤكداً أن الدبلوماسية البرلمانية لها دور أقوى بالخارج.

وتدير الجلسة الثانية، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، وتشمل خطاباً رئيسياً من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتتمثل محاور الجلسة في العملية الانتخابية بين النجاح والتحديات، واستعراض أبرز التحديات التي واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف سيكون مستقبل الحياة النيابية في مصر بعد عودة المجلسين لأول مرة منذ 2011.

فيما جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، وتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.