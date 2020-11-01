أعضاء النواب يقفون دقيقة حدادا على "منى منير"

حرص مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، على الوقوف دقيقة حدادًا على النائبة منى منير والذى وافتها المنية.

وأعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال خلو مقعد النائب منى منير رزق التي وافتها المنية.

وتمت تلاوة رسالة وزير الداخلية بشأن إبلاغ مجلس النواب بوفاة النائب منى منير رزق رسالة في 9 أكتوبر 2020.

ونعي رئيس مجلس النواب النائب منى منير، داعيًا أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وطلب من النواب الوقوف دقيقة حدادًا على وفاة النائب منى منير.

وأضاف: "أعلن خلو مقعد عن قائمة في حب مصر دائرة وسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة".

فيما هنأ رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال النائبين علاء عابد وشادية خضير بمناسبة فوزهما بمنصبين في البرلمان العربي، قائلًا: "نهنىء النائب علاء عابد على فوزه بمنصب النائب الأول للبرلمان العربي، كما نتوجه بالتنهئة للنائبة شادية خضير لاختيارها نائبا لرئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي، ونتمنى لهما السداد والتوفيق".

وكان رئيس مجلس النواب، قد هنأ رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان، كما هنأ رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد لفوزه بمنصب النائب الأول للبرلمان العربي.