ضمن "حياة كريمة".. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية العزيمة غدا
كتب:
اسلام فهمي
05:16 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
قوافل طبيه
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية العزيمة بمركز سمالوط، والتي تستمر على مدار يومين بدءًا من غد الإثنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات، منها "الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.