"مستقبل وطن" يحصد مقاعد بولاق الدكرور في انتخابات النواب

أعلنت منذ قليل، الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي جرت يومي 23 و 24 أكتوبر الماضي.

وحصل مرشحو حزب "مستقبل وطن" على المقاعد المخصصة لدائرة بولاق الدكرور، بعد منافسة بين 54 مرشحا على 3 مقاعد.

وفاز مرشحو "مستقبل وطن" محمد السيد الحسيني قاسم، وشهرته محمد الحسيني، ومحمود هشام عبدالباقي أحمد محمد وشهرته محمود هشام توشكى، وحسام الدين المندوه توفيق الخواجه وشهرته حسام المندوه الحسيني، بالـ3 مقاعد، بينما خسر النائبان عمرو أبو اليزيد ومحمد إسماعيل، مقعديهما.

يذكر أن عملية الانتخابات في المرحلة الأولى جرت على مقاعد الفردي في 14 محافظة وهي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"‪.‬

وبالنسبة لنظام القائمة، جرت الانتخابات في المرحلة الأولى في الدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، والتي تضم 11 محافظة "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدا.

وستجرى الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري، في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.