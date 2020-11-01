المنيا تستعد لحملة تطعيم طلاب المدارس ضد الطفيليات المعوية

عقدت مديرية الصحة بالمنيا، اجتماعًا لمديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور أسامة الجمل وكيل المديرية، والدكتورة راندا محمد خيري مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، ومسئول الطلاب بالتأمين الصحي.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ حملات وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الأمراض المتوطنة في مصر، حرصًا على صحة وسلامة أبنائها تلاميذ المدارس، وكذلك تنفيذ خطة وزارة الصحة لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن تلك الاستعدادات تأتي تزامنًا مع تنفيذ الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية، والمقرر تنفيذها في الفترة من 8/11/2020 وحتى 19/11/2020 بالتنسيق مع التأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة راندا خيرى، أنه تم مناقشة تعليمات الوزارة الخاصة بالحملة، وكيفية الإعداد لها وتجهيز وتدريب الفرق الطبية المشاركة، لضمان سير عملية التجريع بصورة صحيحة، لافتة إلى أن الحملة تستهدف تجريع 750 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، و71 الف تلميذ بمرحلة رياض الأطفال بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة.