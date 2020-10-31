جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية قبل انطلاقه غدا

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لإطلاق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29، وذلك في الثامنة من مساء غد الأحد.

ويشمل المهرجان 28 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، بمسرح النافورة، بساحة الأوبرا، ومسرح الجمهرية، ومعهد الموسيقى العربية، وأوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور.

وكشفت "الأوبرا" عن جدول حفلات المهرجان، حيث يشارك في الحفلات 93 فنانًا، منهم 82 مطربًا ومطربة، من 5 دول عربية هي مصر، ولبنان، والأردن، والعراق، وتونس.

ومن بين الفنانين المشاركين نادية مصطفى، ومدحت صالح، وخالد سليم، وعلي الحجار، وكارمن سليمان، ومي فاروق، ومروة ناجي، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، ومحمد الحلو، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار (لبنان)، وصابر الرباعي (تونس)، إلى جانب 11 عازفًا.

كما تشارك 7 فرق موسيقية، منها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وفرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، إلى جانب 23 منتخبًا من العازفين.

ويكرم المهرجان 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربي، وهم الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتريات يحيى مهدي، والمطرب ماهر العطار، وأعضاء فرقة الأصدقاء، واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والمطربة منى عبدالغني، والمطرب علاء عبدالخالق، والمطربة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، وعازف الكمان الدكتور محمد القطب، وفنان الخط العربي مصطفى عمري، الذي يقام معرض لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.

ويتضمن حفل الافتتاح مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، وحلمي بكر، ومحمد سلطان، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، وأحمد إبراهيم، وسارة سحاب، وإيمان عبدالغني، وأحمد عفت، وأميرة أحمد، ومي حسن، وياسر سليمان، وآيات فاروق، وغادة آدم، وسوما.

وفي التوقيت ذاته، تنطلق فعاليات المهرجان على مسرح معهد الموسيقى العربية، بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، ومشاركة كل من أحمد محسن، ومحيي صلاح، ونهى حافظ، وعاطف عبد الحميد، وحنان الخولي، وأنغام مصطفى، ومازن دراز، وأحمد الوزيري.

ويقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حفل بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويضم فاصلين، ويحيي الفاصل الأول كل من أجفان، ورحاب عمر، ومحمد حسن، ووليد حيدر، بينما يحيي الثاني النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته.