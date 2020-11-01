مصرع 3 أشقاء على صحراوي المنيا في أثناء زيارة شقيقتهم بأسيوط

لقي 3 أشقاء مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، شمال مدخل ملوي بـ20 كيلومترا، جنوب المنيا، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة التي كان يستقلها الضحايا، بينما كانوا في طريقهم من القاهرة لزيارة شقيقتهم بمحافظة أسيوط.

وتلقى مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل، إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، عند مدخل مركز ملوي، ووقوع مصابين.

وانتقل إلى مكان البلاغ رجال البحث الجنائي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والمرور، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ملاكي، إثر انفجار أحد الإطارين الأماميين، وكان بها 3 أشقاء، ونقل أحدهم يدعى وليد عشري قبيصي عثمان، 22 سنة، إلى مستشفى ملوي العام، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد قليل من وصوله المستشفى، بينما جرى تحويل شقيقيه إلى مستشفى أسيوط الجامعي، نظراً لخطورة حالتيهما، ولكنهما توفيا أيضاً بعد وصولهما المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 17307 إداري مركز ملوي، وجرى تسيير حركة الطريق بعد رفع أثار الحادث، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب مهندس فني من المرور لمعاينة السيارة، وتحديد أسباب الحادث.