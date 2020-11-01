عبدالعال: تعليم 30 ألف طالب مصري في الخارج يستنزف عملات أجنبية

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنّ هناك 30 ألف طالب مصري يذهبون للخارج من أجل التعليم في الجامعات، ما يستنفذ عملات أجنبية كبيرة.

وأشاد عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم، بالقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل على بناء مؤسسات ومنظمات تعليمية على أعلى مستوى وبتكنولوجيا عالية للغاية، وبمناهج على أحدث طراز ويتماشي مع سوق العصر.

وتابع رئيس مجلس النواب، أنّ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، جامعة الملك سلمان، تصب في خانة المنظمات التعليمية عالية المستوى، لافتا إلى أنّ مصر بها جامعات ومدارس على أعلى مستوى.

وأكد عبدالعال، أنّ جلسة اليوم تناقش مشروع قانون يصب في خانة المعلم ودعمه ماليا، إذ يناقش المجلس اليوم، قانون مقدم من الحكومة، بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماليا.