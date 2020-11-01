خروج 8 نواب من الجولة الأولى لانتخابات النواب في المنيا

18 نائب حالي في محافظة المنيا، خاضوا انتخابات الجوله الأولي علي النظام الفردي، في انتخابات مجلس النواب التي جرت داخل 5 دوائر، يومي 25 و26 شهر أكتوبر الماضي، 10 منهم نجحوا في الوصول لجولة الإعادة بينما خرج 8 من الجولة الأولي.

في الدائرة الأولي ومقرها بندر ومركز المنيا والمنيا الجديده، وصل نائبين اثنين إلي جولة الإعادة هما: عثمان المنتصر عبد الرحمن عثمان، شهرته العمدة عثمان، عن حزب مستقبل وطن، وسيد عبد الوهاب عبد الهادي علي، شهرته سيد أبو بريدعه، مستقل، بينما خرج من المنافسه أشرف جمال شحاته مرسي، شهرته العميد أشرف جمال،وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، مستقل.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركزي سمالوط ومطاي وصل ثلاث نواب هم: توحيد تامر علي محمد موسي، وشهرته أحمد تامر، عن حزب مستقبل وطن، سمير رشاد أحمد عيد، وشهرته المستشار الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عن حزب حماة الوطن، ومجدي ملك مكسيموس عبد الملاك، وشهرته المهندس مجدي ملك، مستقبل وطن، إلي جولة الإعادة، فيما خرج من المنافسه أحمد محمد شادي أحمد شمردن، شهرته أحمد شمردن، عن حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثالثه ومقرها مراكز مغاغه وبني مزار والعدوه، وصل 3 نواب لجولة الإعادة هم: إيهاب عبد العظيم جابر أحمد، عن حزب الوفد الجديد، حسين حسني حسين غيته، وشهرته الدكتور حسين غيته، عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، ومحمد بدوي محمود عبد الرحيم، عن حزب حماة الوطن.

فيما خرج نائبين اثنين من المنافسة هما: أحمد شعراوي إبراهيم شعراوي، وشهرته اللواء أحمد شعراوي، عن حزب مستقبل وطن، ومحمود حسن محمود عبد الحميد وشهرته حمادة علي، مستقبل وطن.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوقرقاص، خرج نائبا الدائرة من المنافسة في الجولة الأولي، وهما السيد مجدي معتمد محمد سعداوي، وشهرته مجدي سعداوي، مستقبل وطن، وأشرف سيد محمد شوقي عبد الرحمن، وشهرته أشرف شوقي، مستقل.

وفي الدائرة الخامسه ومقرها مركز وبندر ملوي وصل نائبين اثنين لجولة الإعادة هما: رياض عبد الستار حسن إبراهيم وشهرته رياض عبد الستار، عن حزب مستقبل وطن، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان، عن حزب مستقبل وطن.

فيما خرج نائبين اثنين من المنافسة وهما: عمرو حسن عيسي غلاب وشهرته عمرو غلاب مرشح وأمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، وشريف نادي موسي دياب، شهرته شريف نادي، عن نداء مصر.