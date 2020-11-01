الوطنية للانتخابات تعلن موعد جولات الإعادة لمرشحي مجلس النواب

كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد جولات الإعادة لمرشحي مجلس النواب في المرحلة الأولى من الانتخابات.

وقال "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي أنه من المقرر أن تتم جولات الإعادة أيام السبت والأحد والأثنين الموافقين 21و22و23 نوفمبر الجاري 2020 لأبناء مصر المقيمين في الخارج، ويومي الأثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر الجاري لأبناء مصر المقيمين بالداخل تطبيقًا للجدول الزمني لهذه الانتخابات.

الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين بمقاعد الفردي للنواب

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والفائزين بالمقاعد الفردية لحصولهم على الأغلبية المطلقة.

محافظة الجيزة: علاء ناجي عبدالرحيم، علي سمير، خالد تامر عبدالرحمن، محمد السيد الحسيني قاسم، محمود هشام عبدالباقي، حسام الدين المندوه، محمد سلطان علي محمد، سيد أحمد سيد علي سليمان، حسام حسين محمد حسن، شحاتة عبدالحافظ محمد أبو زيد، حسام الدين عاشور محمد علي، محمد رشاد علي البرتقالي، طارق سعيد حسانين عبدالكريم، نشوى علي عبدالعال ديب، محمود عباس محمد علي الصعيدي، طارق سيد توفيق، محمد علي عبدالحميد السيد، أحمد عاشور أحمد محمد، أحمد سعد حلمي محمد، زكي عباس عبدالظاهر، محمد محمد محمد أبو العينين، ونادر عبده صديق محمد.

محافظة الفيوم: محمد محمود أحمد، سيد أحمد سلطان، وعبدالتواب عبد القادر أبو النور عبداللطيف.

البحر الأحمر: عبدالناصر عطية سعد، محمد محمود عبدالمقصود، وعلي نور علي حسين.

الإسكندرية: الصافي عبدالعال محمد الصغير، رزق راغب، وحسين رجب حسين.