الوطنية للانتخابات تعلن المرشحين في جولة الإعادة بقنا

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار عن أسماء المشتركين في جولات الإعادة في دوائر محافظة قنا.

وجاءت الأسماء كالآتي:

خالد محمد عبد الفتاح أبو بكر خلف، سيد أحمد فؤاد محمد أبو زيد، السيد محمد المنوفي علي إسماعيل، محمد جاب الله عبد العزيز محمد، عبد الباسط عبد النبي محمود عبد الله، ماجد أديب فهيم عطية، محمد كامل أحمد الصغير قوس، محمد طايع سعد نصر الله عيد، أبو الحسن حسن الجزار أحمد، أشرف أبو الفضل أحمد عبد العاطي، جمال محمد أحمد عامر عوض، جمال حسن محمد النجار، سعد إبراهيم حسن أبو زيد، مصطفى محمود محمد مصطفى، حسام أمين محمد عيسى، صلاح أبو القاسم حمادي فراج، عبد الفتاح محمد أحمد شحات، خالد عبد الوهاب محمدين خلف الله