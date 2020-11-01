الوطنية للانتخابات تعلن المشتركين في جولات الإعادة بالمنيا

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار عن أسماء المشتركين في جولات الإعادة في دوائر محافظة المنيا.

وجاءت الأسماء كالأتي:

رياض عبد الستار حسن إبراهيم، محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان، هايلا ميخائيل عياد، حازم محمد عبد الهادي محمود، محمد مصطفى محمود محمد كمال، محمد عامر محمد حلمي مهنى، إيهاب عبد العظيم جابر، مصطفى خالد فتح الباب أحمد، أحمد عبد المحسن أحمد حتة، عبد الوهاب مكرم عبد اللطيف، حسين حسني حسين غيتة، سعودي عبد الرحمن عبد الغفار حسين، حمادة محمد محمد محمد، محمد بدوي محمود عبد الرحيم، محمد نشآت محمد حسن، توحيد تامر علي محمد، سامي سنوسي أحمد صميدم، علاء الدين فيصل، سمير رشاد أحمد عيد، مجدي ملك عبد الملاك، عثمان المنتصر عبد الرحمن عثمان، أشرف أحمد حسانين، علي فهمي إسماعيل أحمد بدوي، سيد عبد الوهاب عبد الهادي علي، أندرو سامي محروس سليمان، خالد محمد حسن محمد، حسام محمود أحمد، أحمد محمد عبد المنعم إسماعيل، محمد نايف محمد طلب، هيثم مسامح نجيب