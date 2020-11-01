الوطنية للانتخابات تعلن المشتركين في جولات الإعادة بأسيوط

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار عن أسماء المشتركين في جولات الإعادة في دوائر محافظة أسيوط.

وجاءت الأسماء كالأتي:

محمد حمدي محمد محمد دسوقي، مجدي محمد محمد فراج، مصطفى بدران مهنى، علاء الدين محمود محمد محمود، البدري أحمد ضيف محمد، تادروس قلدس، الحسيني عيسى جلال، طارق حسين محمود عبد العال، علاء الدين خير الله محمد خير الله، أمين فتحي أمين علي، يونس يونس أحمد عمر، إبراهيم عبد النظير عبد الرحيم مصطفى، حسام الدين حلمي ماضي محمود، شاهين شاكر عثمان كيلاني، السيد محمد عبد العواض، أحمد محمد محمود عبد الجواد، أمير لويس حنا، أحمد زهير أحمد عبد الغني، ناصر عثمان محمد عثمان، عصام محمود عثمان محمد، أحمد حسين جودة، طارق أحمد علي موسى، مصطفى شحاتة موسى علي، أحمد محمد أحمد محمد.