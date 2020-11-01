الوطنية للانتخابات: 23 و24 نوفمبر جولة الإعادة بالداخل للمرحلة الأولى

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم اجراء انتخابات جولة الاعادة بالمرحلة الاولى لانتخابات النواب أيام السبت والأحد والإثنين21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر بالداخل تطبيقا للجدول الزمني لهذه الانتخابات.

وتابع لاشين في كلمته بالمؤتمر الصحفي لاعلان نتيجة المرحلة الأولى: هنيئا للفائزين بثقة الناخبين وشكرا لكم ابناء مصر كمترشحين وناخبين فقد كنتم على قدر المسؤولية، نحث من لم يشارك ان يؤدي واجبه اقبلوا على الانتخابات ولا تسمعوا للاخبار المجهلة او الزائفة او الشائعات فلا وجود لها الا في ذهن من اطلقها يدعون الحرية والديمقراطية وهم عنها بعيدون، موحها الشكر لكل مؤسسات الدولة.

وقال لاشين إن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب شهدت تعاونا كبيرا بين الجهات المعنية والهيئة وخاصة القوات المسلحة التي نقلت 1200 قاض و70 طن اوراق انتخابية في 10 الاف و 240 لجنة فرعية وتنافس المرشحون على 142 مقعد فردي ومثله قوائم تحت اشراف قضايئ كامل وبتامين من الشرطة.

وأوضح في مؤتمر صحفي بماسبيرو لإعلان نتيجة المرحلة الأولى أنه قد تابع الانتخابات 51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة اعلامية دولية "بإجمالي 204 مؤسسة" وفق ضوابط الهيئة.

وتابع قائلا إنه كانت هناك بعض الشكاوى تلقتها غرفة عمليات الهيئة "تم حلها ولم تؤثر على سير العملية الانتخابية"، بحسب تعبيره، موضحا أن القانون وضع من الاجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات واجاز الطعن على قرارات الهيئة امام المحكمة الادارية العليا.

وكشف لاشين أن الهيئة تلقت 248 تظلما فصلت فيها جميعا وانتهت الى عدم قبولها شكلها والبعض الاخر رفضها موضوعا.

وبخصوص دعوى ادراج المرشح بدائرة ديرمواس علاء محمد حسانين محمد ، قال إنهقررت الهيئة ارجاء تنفيذ باقي الاجراءات بالدائرة السادسة بديرمواس على المقعد الفردي لحين صدور قرار من الهيئة.

وواصل : الناخبين المقيدين 31 مليون 719 الف شاملا 246 الف بدايرة ديرمواس بالمنيا، الحضور 9 مليون و69 الف و729 ناخبا بنسبة مشاركة 28.06%.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءًا من 17 سبتمبر الماضي، وبدء الاقتراع في المرحلة الأولى في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما أجريت في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2020.

وقال "لاشين" في مؤتمر صحفي سابق بماسبيرو، إن الناخبين المقيدة أسماؤهم مدعوون لانتخابات مجلس النواب، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 بالقوائم المغلقة.

ووفقا للتعديلات الأخيرة لقانون مجلس النواب، والذى صدق عليها رئيس الجمهورية، يشكل مجلس النواب من 568 عضوا منتخبا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.