10 مستقلين و5 أحزاب تتنافس على 16 مقعدا في جولة إعادة "النواب" بالمنيا

أسفرت نتائج انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا الجولة الأولي عن إجراء جولة إعادة في جميع الدوائر الخمس التي جرت فيها الانتخابات، إذ لم يحسم أي مرشح المعركة من الجولة الأولي.

وقد خرج 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن من الجولة الأولي، بينهم النائب عمرو غلاب أمين عام الحزب بالمحافظه، فيما يخوض 9 من مرشحي الحزب جولة الإعادة في جميع الدوائر.

كما يخوض 4 مرشحين جولة الإعادة عن حزب الشعب الجمهوري، و3 عن الإصلاح والتنمية، وحماة الوطن 2، والوفد الجديد 1، والمصري الديمقراطي 1، فيما نجح 10 مستقلين في الوصول لجولة الإعادة.

وفشلت 6 أحزاب في الوصول لجولة الإعادة وهي: الحريه، مصر المستقبل، المحافظين، الجيل المصري، المؤتمر، العربي للمساواة، نداء مصر.

في الدائرة الأولي ومقرها بندر المنيا: مخصص لها 3 مقاعد، وصل 6 لجولة الإعادة وهم: أشرف أحمد عبد العزيز حسانين وحصل على 35650 ، على فهمى إسماعيل محمد بدوى وحصل على 33661 صوتا، عثمان المنتصر عبد الرحمن وحصل على 30620 صوتا، والثلاثة مرشحين عن حزب مستقبل وطن.

وسيد عبد الوهاب عبد الهادي علي وشهرته سيد أبو بريدعه "مستقل" وحصل على 30326 صوتا، أندرو سامى محروس سليمان، وحصل على 34600 صوتا "مستقل"، وخالد محمد حسن محمد "مستقل" وحصل على 31172 صوتا.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركزي سمالوط ومطاي، مخصص لها 3 مقاعد، وصل لجولة الإعادة 6 وهم: مجدي ملك مكسيموس وحصل علي 48 ألف صوت، محمد نشأت محمد حسن وشهرته محمد نشأت العمدة عن حزب مستقبل وطن، وحصل على 46 ألف صوت، علاء الدين فيصل مهني مكادى النائب السابق بمجلس النواب وحصل على 34 ألف صوت، واللواء سامى سنوسى أحمد صميده وحصل على 33 ألف صوت، والنائب الحالى توحيد تامر على محمد وحصل علي 27 ألف صوت، والدكتور سمير رشاد أبو طالب وحصل على 26 ألف صوت.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها العدوة مغاغة وبنى مزار، مخصص لها 4 مقاعد وصل 8 مرشحين لجولة الإعادة وهم: إيهاب عبدالعظيم جابر أحمد عن حزب الوفد الجديد وحصل علي 54329، أحمد عبد المحسن حته عن الشعب الجمهوري وحصل علي 48501، سعودى عبدالرحمن عبد الغفار عن حزب مستقبل وطن، وحصل 35412، مصطفى خالد فتح الباب وحصل علي 37485، محمد بدوى محمود، عن حماة الوطن، وحصل علي 30463، حماده محمد محمد وحصل علي 28531، وحسين حسني حسين غيتة عن المصري الديمقراطي وحصل علي 29306، وعبدالوهاب مكرم عبد اللطيف، عن الإصلاح والتنمية، وحصل علي 28499.

وفجرت الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوقرقاص مفاجئة حيث خرج مرشحا حزب مستقبل وطن من المنافسه وهما مجدي سعداوي نائب حالي، ومنير مكرم الله، بينما وصل لجولة الإعادة 4 جميعهم مستقلين وهم: حسام محمود أحمد، أحمد محمد عبد المنعم أسماعيل، محمد نايف محمد طلب، هيثم مسامح نجيب برسوم.

وفي الدائر الخامسة ومقرها مركز وبندر ملوي وصل 6 لجولة الإعاة وهم: هيلا سيلاسي غني ميخائيل عن الشعب الجمهوري، وحصل علي 25183، رياض عبدالستار حسن عن مستقبل وطن وحصل علي 23829، محمدعبد الحكيم أبو زيد عن مستقبل وطن، وحصل علي 23436، محمدعامر حلمي عن الإصلاح والتنميه، وحصل علي 19087، حازم محمد عبد الهادي مستقل وحصل علي 18257، ومحمد مصطفى محمود مستقل، وحصل علي 17419.

وفي الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس جرت فيها الانتخابات على نظام القوائم فقط بعد تأجيل النظام الفردى،لإدارج اسم المرشح علاء حسانين.