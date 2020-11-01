البحر الأحمر تحسم 3 مقاعد في مجلس النواب من الجولة الأولى

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات النتيجة النهائية لعملية الفرز بلجان دوائر البحر الأحمر الثلاثة ، فوز مرشحي حزب مستقبل وطن بالدائرة الأولى والثانية وفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري بالدائرة الثالثة ، في الوقت الذي خسر فيه اثنان من النواب الحالين هما المستقلان حمادة غلاب وأحمد الضوي والدين سيحتفظ كلا منهم بحصانته حتى ينتهي الفصل التشريعي في 9 يناير 2021.

حسمت الدوائر الانتخابية الثلاثة بالبحر الأحمر النتيجة من أول جولة وحصدت ثلاثة مقاعد بواقع مقعد واحد بكل دائرة حيث نجح مرشح حزب محمد محمد محمد عبد المقصود ممثل حزب مستقبل في حسم مقعد بالدائرة الأولى وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة و حسم المرشح ناصر عطية ممثل حزب مستقبل وطن مقعد الدائرة الثانية وتشمل مدن القصير وسفاجا ومرسى علم و حسم على نور ممثل حزب الشعب الجمهورى بمقعد الدائرة الثالثة وذلك بعد حصولهما على اكثر من نصف عدد الأصوات الانتخابية الصحيحة كلا في دائرته.

و حصل المرشح محمد محمد عبد المقصود في الدائرة الأولى على ٣٢٢٨٤ صوت انتخابي وهي أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة. وكان الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلجان الدائرة الأولى الذي بلغ ٦١٠٢٩ جاء فيها ٦٦٤٤ صوت باطل. وغاب عن المشهد كلا من حمادة غلاب وأحمد الضوي النواب الحالين لمجلس النواب وابتعدا كلا منهم عن المنافسة بفارق كبير في الأصوات لصالح محمد محمد عبد المقصود حيث حقق حمادة غلاب ٣٢٠٨ صوت بينما حقق أحمد الضوي ٣٠٠٩ صوت.

َ و حصل المرشح ناصر عطية ممثل حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر عن الدائرة الثانية على 20958‪ صوت محققا أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة. حيث كان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلجان الدائرة الثانية وتشمل مدن سفاجا والقصير و مرسى علم اجمالى الاصوات 39280‪ صوت كانت الاصوات الباطلة 1625

وحصل المرشح على نور ممثل حزب الشعب الجمهورى بالدائرة الثالثة وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين علي 3537‪ كان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 6849 منهم 223 الاصوات الباطلة وجاء بعده مصطفي كتشيب بعدد 2973‪ صوت.

وتضم محافظة البحر الاحمر بالكامل دائرة ثلاثة دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين يتنافسون على ثلاثة مقاعد بواقع مقعد واحد بكل دائرة.

ومن جانبه، قال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه طبقا للنص الدستوري فمدة عضوية مجلس النواب الحالي 5 سنوات ينتهي فصله التشريعي في 9 يناير 2021 المٌقبل، أي متبقي من عمر المجلس 67 يوميا، يتمتع خلالها النواب بحصانته البرلمانية وأدواته التشريعية والرقابية ويستطيع استخدمها طوال هذه الفترة.

وأضاف سليم، لـ"الوطن"، أنه طبقا لهذا النص فحتي النواب الذين خسروا انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولي سيظلون محتفظين بحصانتهم البرلمانية وعضويتهم بالمجلس حتي تاريخ 9 يناير، ليبدأ بعدها الفصل التشريعي الخاص بمجلس النواب الجديد.

وتنص المادة 106 من الدستور الحالي علي:"مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".

وفي ذات سياق، يبدأ اليوم الأحد، فترة الصمت الانتخابي، في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة، والمقرر بدء التصويت بها للمصريين بالخارج غدا الإثنين، فيما شهدت الساعات الماضية، قبل بدء الصمت الانتخابي، تكثيف المرشحين لدعايتهم الانتخابية أملا في جذب أصوات الناخبين في اللحظات الأخيرة للدعاية.

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات مرشحى مجلس الشيوخ من خرق فترة الصمت الدعائى.وأكدت الهيئة أن لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية بالمحافظات ستقوم برصد أى خرق لفترة الصمت الدعائى، التى تسبق عملية التصويت بالانتخابات.

وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، عاقب المادة 68 منه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة.