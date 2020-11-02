تفاصيل حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

ترصد "الوطن" التفاصيل الكاملة لحجز تذاكر القطارات عبر الموبايل، والتسهيلات التي يقدمها برنامج حجز التذاكر من الموبايل، وفقا لما حددته خريطة مشروعات مصر، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تسهيلات برنامج حجز تذاكر القطار عبر الموبايل

يقدم برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد الكترونيا من خلال الموبايل العديد من التسهيلات، التي توفر الوقت والجهد ومنع التزاحم، ومعرفة مواعيد القطارات دون التوجه إلى المحطة، من هذه التسهيلات ما يلي:

1ـ يستهدف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل، تسهيل سفر المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية.

2- يوفر برنامج حجز التذاكر من خلال التليفون المحمول المعلومات عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.

3- يتم استخدام البرنامج لمواكبة التقدم التكنولوجي وزيادة منافذ بيع التذاكر.

4- يساهم البرنامج في التيسير على الركاب في حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفيرا للوقت.

5- يوفر برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول الوقت والجهد.

6- يوفر التواصل مع الركاب وتلقى المقترحات.

7- يتضمن خدمة إبلاغ العملاء بأي أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية.

8- يساعد في القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة.

9- يجرى تحميل البرنامج من على المتجر الالكتروني (Play store) في الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام).

10- مع توفير نسخة من البرنامج على (Apple store).

11- يجرى تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر.

12- يمكن من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.

13- يحجز الراكب المقاعد من خلال اختيار محطتي القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب .