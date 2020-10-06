أسعار تذاكر القطارات الروسية بالوجه البحري: من 20 لـ60 جنيها

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ أسعار تذاكر القطارات هي أرخص وسيلة مواصلات في مصر، مشيرًا إلى أنَّ القطارات الروسية الجديدة المكونة من الجرارات الأمريكية والعربات الروسية تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحًا أنَّ أسعار التذاكر في متناول الجميع.

رئيس السكة الحديد: جاهزون للعام الدراسي الجديد وليس لدينا أي أزمات بقطع الغيار

وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إنَّ الهيئة أنهت جميع استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد من خلال تجهيز القطارات وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أنَّ "جميع قطع الغيار اللازمة للصيانات متواجدة بالورش وليس لدينا أي أزمات فى قطع الغيار"، مشددًا على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكّد من سلامته الفنية.

وترصد "الوطن"، بالأرقام أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة لأهالي الوجه البحري.. وهي كالتالي:

1- محطة الركوب "القاهرة - أشمون" 20 جنيهًا القطار الروسي.

2- محطة الركوب "القاهرة - بورسعيد" 40 جنيهًا القطار الروسي.

3- محطة الركوب "القاهرة - بنها" 20 جنيهًا القطار الروسي.

4- محطة الركوب "القاهرة - بركة السبع" 25 جنيهًا القطار الروسي.

5- محطة الركوب "القاهرة - قويسنا" 20 جنيهًا القطار الروسي.

6- محطة الركوب "القاهرة - طنطا" 25 جنيهًا القطار الروسي.

7- محطة الركوب "القاهرة - إيتاي البارود" 30 جنيهًا القطار الروسي.

8- محطة الركوب "القاهرة - كفر الدوار" 35 جنيهًا القطار الروسي.

9- محطة الركوب "القاهرة - سيدي جابر" 35 جنيهًا القطار الروسي.

10- محطة الركوب "القاهرة - الإسكندرية" 35 جنيهًا القطار الروسي.

11- محطة الركوب "القاهرة - العامرية" 40 جنيهًا القطار الروسي.

12- محطة الركوب "القاهرة - العلمين" 50 جنيهًا القطار الروسي.

13- محطة الركوب "القاهرة - الحمام" 45 جنيهًا القطار الروسي.

14- محطة الركوب "القاهرة - المحلة" 25 جنيهًا القطار الروسي.

15- محطة الركوب "القاهرة - سمنود" 30 جنيهًا القطار الروسي.

16- محطة الركوب "القاهرة - شربين" 30 جنيهًا القطار الروسي.

17- محطة الركوب "القاهرة - المنصورة" 30 جنيهًا القطار الروسي.

18- محطة الركوب "القاهرة - طنطا" 25 جنيهًا القطار الروسي.

19- محطة الركوب "القاهرة - مطروح" 60 جنيهًا القطار الروسي.

20- محطة الركوب "القاهرة - منيا القمح" 20 جنيهًا القطار الروسي.

21- محطة الركوب "القاهرة - الزقازيق" 25 جنيهًا القطار الروسي.

22- محطة الركوب "القاهرة - أبو حماد" 25 جنيهًا القطار الروسي.

23- محطة الركوب "القاهرة - السويس" 40 جنيهًا القطار الروسي.

24- محطة الركوب "القاهرة - الإسماعيلية" 30 جنيهًا القطار الروسي.

25- محطة الركوب "القاهرة - القنطرة غرب" 35 جنيهًا القطار الروسي.

26- محطة الركوب "القاهرة - شبين الكوم" 25 جنيهًا القطار الروسي.

27- محطة الركوب "القاهرة - منوف" 20 جنيهًا القطار الروسي.

28- محطة الركوب "القاهرة - ميت غمر" 25 جنيهًا القطار الروسي.

29- محطة الركوب "القاهرة - كفر الشيخ" 30 جنيهًا القطار الروسي.