بدء صرف تذاكر القطارات والمترو مجانا لكبار السن بالبطاقة خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن تطبيق قرار الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بصرف تذاكر وسائل النقل ومنها قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق مجانا لكبار السن لمن هم فوق الـ70 عاما، وبتخفيض 50% لمن هم فوق الـ60 عاما، خلال ساعات، حتى يتم الانتهاء من الصيغة الرسمية لتطبيق القرار، مشيرا إلى أن التذاكر تصرف بموجب بطاقة الرقم القومي.

مصدر بـ"السكة الحديد": حتى الآن يتم صرف تذاكر القطارات لكبار السن لمن هم فوق الـ70 عاما بقيمة التذكرة

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه حاليا يتم صرف التذكرة لكبار السن بقيمتها الحقيقية سواء السفر على خط قبلي أو بحري، لحين وصول منشورات قرار وزير النقل لصرافين التذاكر، بصرف التذاكر لكبار السن مجانا، موضحا أن جميع صرافين التذاكر بمحطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، ومحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، منتظرين منشور صرف تذاكر ركوب كبار السن مجانا.

مصدر بـ"السكة الحديد": وزير النقل شدد على عدم صرف تذاكر القطارات والمترو مجانا إلا بموجب الرقم القومي

وشدد المصدر، على أنّ الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، طالب بضرورة عدم الاعتداد سوى ببطاقة الرقم القومي، خلال الحصول على مثل هذه التذاكر للمسنين، موضحا أنّه لن يعتد بالكارنيهات ولن يسمح بصرف التذاكر إلا بموجب بطاقة الرقم القومي، وسيتم التنبيه على صرافي تذاكرالمترو والسكة الحديد بصرف تذاكر المترو والقطارات مجانا لمن هم فوق سن الـ70 عاما، وبتخفيض يصل إلى 50% لمن هم فوق الـ60 عاما، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعلن أول أمس التصديق على قرار إعفاء كبار السن ممن هم فوق الـ70 عاما من رسوم وسائل المواصلات، وذلك بالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتصديق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.