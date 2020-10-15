بدء صرف تذاكر القطارات العادية مجاناً لكبار السن ببطاقة الرقم القومي

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أحد وسائل النقل، صباح اليوم، في صرف تذاكر القطارات العادية (المميزة - المطورة)، لكبار السن لمن هم فوق سن 70 عاما مجانا، وبتخفيضات تصل إلى 50% لمن هم فوق سن 60 عاماً، مشيراً إلى أن تذاكر القطارات المكيفة تصرف بقيمة التذكرة كاملة، ولكن قرار صرف التذاكر يشمل القطارات العادية فقط.

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن الهيئة بدأت صباح اليوم الخميس، تطبيق قرار الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بصرف تذاكر وسائل النقل ومنها قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق مجانا لكبار السن لمن هم فوق الـ70 عاما، وبتخفيض 50% لمن هم فوق الـ60 عاما، مشيرا إلى أن التذاكر تصرف بموجب بطاقة الرقم القومي، وتكون سارية وليست منتهية، ولن يتم الإعتراف بالبطاقات المنتهية وغير السارية في صرف التذاكر المجانية.

مصدر بـ"السكة الحديد": وزير النقل شدد على عدم صرف تذاكر القطارات والمترو مجانا إلا بموجب الرقم القومي

وشدد المصدر، للوطن، على أنّ الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، طالب بضرورة عدم الاعتداد سوى ببطاقة الرقم القومي، خلال الحصول على مثل هذه التذاكر للمسنين، موضحا أنّه لن يعتد بالكارنيهات ولن يسمح بصرف التذاكر إلا بموجب بطاقة الرقم القومي، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع صرافي التذاكر بمحطات السكك الحديدية بصرف تذاكر القطارات العادية مجانا لمن هم فوق سن الـ70 عاما، وبتخفيض يصل إلى 50% لمن هم فوق الـ60 عاما، لافتاً إلى أنه تم تخصيص منافذ بيع التذاكر لكبار السن بالمحطات.

رئيس السكة الحديد: نواصل العمل على تحديث البنية التحتية وتطوير منظومة الجر للقضاء على حوادث وتأخيرات القطارات

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى تسير بشكل طبيعي ومنتظم، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، موضحاً أن الهيئة تعمل على تحديث منظومة الجر للقضاء على الحوادث وتأخيرات القطارات.

وأشار رسلان، في تصريحات للوطن، إلى أنه تم وبشكل رسمى صرف تذاكر القطارات مجانا لكبار السن لمن هم فوق سن 70 عاماً، وبتخفيضات تصل إلى 50% لمن هم فوق سن 60 عاما، موضحاً أن سريان بطاقة الرقم القومي شرط الحصول على التذاكر المجانية لكبار السن.