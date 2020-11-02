تفاصيل خطة وقف سير الميكروباصات على الطريق الدائري بعد تطويره

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الطرق والكبارى، إن وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى، تواصل العمل الجاد من أجل الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري، موضحا أنه جري عمل دراسة شاملة وكاملة لمنع سير الميكروباصات على الطريق الدائري بشكل نهائي عقب انتهاء تطويره، بحيث يكون قاصرا على سير السيارات الملاكى والأتوبيس الترددي السريع، إضافة إلى سير سيارات النقل خلال الفترة من بعد 12 بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحا.

وأضاف مصطفى، لـ"الوطن"، أن هناك العديد من الصعوبات التى تواجه الحكومة فى سرعة إنجاز أعمال تطوير الطريق الدائري والتي تتمثل في وجود تعارضات في خطوط المرافق القريبة من الطريق، حيث توجد تعارضات في مرافق الكهرباء بطول 11500 متر، في صورة كابلات، وأكشاك، وأعمدة، وكذلك تتعارض خطوط المياه والصرف الصحي مع استكمال الطريق بطول 10500 متر، وفي البنية التحتية للاتصالات يوجد أيضا تعارضات بطول 2500 متر، تتمثل في خطوط وأكشاك وأبراج اتصالات، كما تتعارض أيضا خطوط الغاز الطبيعي والمحابس وخطوط البترول بطول 5550 مترًا مع استكمال تنفيذ أعمال التطوير بالطريق الدائري، فيما يتطلب استكمال المشروع إزالة اشغالات بطول 2650 مترًا، وسنعمل على حل جميع هذه الصعوبات.

وترصد "الوطن"، تفاصيل وقف سير الميكروباصات على الطريق الدائري بعد تطويره، وهى كما يلي:

1- بعد انتهاء خطة تطوير الطريق الدائري وتوسعته ستقتصر حركة سير المرور على السيارات الملاكى والأتوبيسات الترددية.

2- سيتم منع سير الميكروباصات على الطريق الدائري عقب انتهاء تطويره وتحديثه وتوسعه لمنع الزحام عليه.

3- الأتوبيسات الترددية ستكون بديلة للميكروباصات.

4- خطة تطوير الطريق تشمل التوسعة ليصل الطريق إلى 8 أو 7 حارات بكل اتجاه بدلا من 4 حارات كما موجود حاليا.

5- سيتم تغطية الطريق بالكامل بشبكة كاميرات مراقبة لإحكام السيطرة المرورية عليه.

6- تخصيص حارتين في المنتصف لسير الأتوبيسات الترددية العاملة بالغاز بواقع حارة لكل اتجاه.