موهبة وقت حظر كورونا.. "ياسمين" أطلقت قناة تعليمية لطفلها: عشان يستفيد

تعطيل الدراسة وغلق تام للنوادي وأماكن الترفيه، واقع معيشي جديد فرضته فترة الحظر التي خضع لها الجميع خلال انتشار فيروس كورونا المستجد الأشهر الماضية، بات التحدي الأكبر أمام "ياسمين" هو التأقلم عليه دون أضرار نفسية لطفلها، رحلة بحث وتفكير واطلاع مستمرة خرجت منها الأم بقرار تدشين قناة تعليمية أحدثت فارقًا في درجة استيعاب صغيرها،"بدأتها بشكل بسيط بتعليم نطق الحروف والأرقام ولما لاحظت إنه استفاد طورت الفكرة"، تقول الأم في بداية حديثها لـ"الوطن".

"تأسيس أطفال كي جي" اسم القناة التي دشنتها الأم "ياسمين علي" لطفلها الصغير يوسف الطالب بالسنة الأولى لرياض الأطفال، لتعليمه النطق الصحيح للحروف والأرقام وأسماء الحيوانات والأشياء بصوتها، وبحسب تعبيرها، تحولت إلى معلمته الوحيدة بعد إغلاق الحضانات والمدارس ولجأت لتلك الوسيلة لتشجيعه على التعلم، "ملقتش المناهج اللي تناسبه على اليوتيوب"، وبصوتها بدأت تسجيل أولى الحلقات التي نالت اهتمام طفلها وحفظ منها نطق الأرقام جيدا.

ياسمين: طورت القناة برسوم متحركة لجذب انتباه الأطفال

بمساعدة زوجها طورت الأم من مستوى مقاطع الفيديو التي تتولى رفعها بنفسها على موقع "يوتيوب" لطفلها برسوم جرافيك متحركة ملونة، أضافت عليها مقاطع فيديو أخرى لمساعدة الأمهات على كيفية التعامل مع أطفالهن في فترة الحظر مستفيدة في ذلك من المعلومات التي درستها في دبلومة علم نفس التربوي، "بدأت أبعت الفيديوهات لجروب أمهات زمايل ابني عشان الكل يستفيد"، بحسب قولها.

قناة يوتيوب التعليمية التي أطلقتها الأم بجهود ذاتية ليست الوحيدة التي استفادت منها لطفلها خلال فترة الحظر، ساعدته على تشكيل الكلمات العربي والألعاب بطريقة إعادة التدوير،"من إزازة اللبن وجركن الصابون عملنا ألعاب مختلفة عشان يتعلم يبتكر"، بحسب تعبيرها.