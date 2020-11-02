أماكن شراء كراسة شروط حجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب
كتب:
أمنية سعيد
05:58 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
الإسكان الاجتماعي
بدأ المواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة شراء كراسة الشروط المتعلقة بحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 8 من الشهر ذاته، تُسلم خلال 36 شهرًا، واعتبارًا من يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 حتى الاثنين 7 ديسمبر 2020 للمواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.
وتقدم "الوطن" أماكن مكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية وهي على النحو التالي:
عناوين مكاتب البريد في القاهرة
- باب البحر: 31 شارع باب البحر، باب الشعرية.
- شبرا مصر: 81 شارع شبرا.
- غمرة: 4 شارع ميدان الظاهر.
- خالد بن الوليد: ميدان الجرن، الشرابية.
- أكاديمية البحث العلمي: شارع القصر العيني، بجوار مسرح السلام.
- سراي القبة: 89 شارع محطة سراي القبة، مصر الجديدة.
- المرج أول: شارع محمد إبراهيم، بجوار مسجد البقلي، المرج.
- حلمية الزيتون: 17 شارع الكمال، حلمية الزيتون.
- الحي السابع: عمارة 69 مساكن عثمان، مدينة نصر.
- المعادي: شارع 9، المعادي.
- منشية الصدر: 198 شارع ترعة الجبل، حدائق القبة.
- الأزبكية: مبنى مركز الحركة، رمسيس.
- السيدة عائشة: 2 زقاق أبي البقاء، السيدة عائشة.
- القاهرة الرئيسي: 1 شارع عبدالخالق ثروت، ميدان العتبة.
- مجمع التحرير: مبنى مجمع التحرير، ميدان التحرير.
- باب اللوق: 21 ميدان الفلكي، شارع الأزهار، باب اللوق.
- مجلس الشعب: شارع مجلس الشعب.
- العباسية: 5 شارع سليم عبده، ميدان عبده باشا، العباسية.
- محمد فريد: 1 شارع محمد فريد، القاهرة.
- جاردن سيتي: مبنى مجمع التحرير.
- رمسيس: 57 شارع رمسيس، الأزبكية.
- الفجالة: 11 شارع سراج الدين ، الأزبكية.
- الحي العاشر: 14 شارع مهدى عرفة، برج الروضة، الحي العاشر.
- مرور القاهرة: مبنى إدارة مرور القاهرة، العتبة.
- العباسية ثان: 2 شارع السرايات، ميدان عبده باشا.
- نادي القاهرة الرياضي: ميدان أحمد ماهر، القاهرة.
- منيل الروضة: 9 شارع قصر المنيل، منيل الروضة.
- المتحف المصري: مبنى المتحف المصري، ميدان التحرير.
- باب الشعرية: 178 شارع الجيش، باب الشعرية.
- الزمالك: 3 ش البرازيل، الزمالك.
- قصر العيني: 71 شارع قصر العيني.
- الزمالك: 3 شارع شجرة الدر، الزمالك.
- المقطم: ميدان النافورة، مدينة المقطم.
- الألفي: 1 شارع الألفي، وسط القاهرة.
- المقطم: مساكن أطلس بلوك 9 م، 1 شقة، المقطم.
- عابدين: شارع الشيخ ريحان، عابدين.
- السيدة زينب: 194 شارع بورسعيد، السيدة زينب.
- حدائق القبة: 133 شارع مصر والسودان.
- الحلمية الجديدة: 25 شارع مراد، الحلمية الجديدة.
عناوين مكاتب البريد في الجيزة
- جامعة القاهرة: شارع بين السرايات، جامعة القاهرة، الجيزة.
- بولاق الدكرور: محطة سكك حديد، بولاق الدكرور.
- الدقي: مبنى الإصلاح الزراعي، الدقي.
- الأورمان: 2 شارع ابن كثير، الجيزة.
- المنيب: شارع المجزر الآلي، المنيب.
- سنترال الأهرام: شارع سنترال الهرم.
- الطالبية: 10 شارع سويلم، الطالبية.
- الأهرام: آخر شارع الهرم، فندق مينا هاوس.
- الرماية: 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.
- الكوم الأخضر: شارع جاد الله بجوار المسجد، الجيزة.
- عثمان أحمد عثمان: قرية الحرانية، أبو النمرس، الجيزة.
- القرية الذكية: أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
- مدينة الفردوس: داخل مدينة الفردوس، 6 أكتوبر.
- جامعة 6 أكتوبر: الحي الثالث، 6 أكتوبر.
- حي الشباب: عمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.
عناوين مكاتب بريد المنيا
وفى محافظة المنيا، المكاتب التالية (المنيا الرئيسي – المنيا فرعي – المنطقة الصناعية – نزلة حسين – المنيا الجديدة – الشباب المستقبل).
- المنيا الرئيسي: ميدان عمر أفندي المنيا.
- المنيا فرعي: مدينة المنيا، مبنى مجمع المصالح الحكومية.
- المنطقة الصناعية: المنطقة الصناعية/ المنيا.
- الشباب المستقبل: مدينة المنيا الجديدة/ الحي الرابع.
- مدينة المنيا الجديدة.
- نزلة حسين: نزلة حسين/ مركز المنيا.
عناوين مكاتب بريد سوهاج
وفي محافظة سوهاج، المكاتب التالية (سوهاج الرئيسي – سوهاج فرعي – شارع التحرير – مدينة ناصر – حي الكوثر – مجمع المحاكم).
- سوهاج: شارع البحر/ مركز سوهاج.
- سوهاج فرعي: شارع الحميات/ مركز سوهاج.
- شارع التحرير: شارع التحرير/ مركز سوهاج.
- مجمع المحاكم: طريق سوهاج أسيوط/ بندر سوهاج.
- حي الكوثر: حي الكوثر/ مركز أخميم.
- مدينة ناصر: مركز سوهاج/ شارع المدارس.
عناوين مكاتب بريد قنا
وفي محافظة قنا، المكاتب التالية (نجع حمادي – نجع حمادي فرعي – دشنا – الوقف – فرشوط – قنا الرئيسي).
- قنا الرئيسي: بجوار المستشفى العسكري/ شارع الأقصر/ قنا.
- نجع حمادي فرعي: نجع حمادي/ بجوار التأمينات.
- فرشوط: خلف السكة الحديد / فرشوط.
- فرشوط فرعي: شارع الجمهورية/مركز فرشوط.
- دشنا فرعي: شارع الصعايدة / مركز دشنا.
- الوقف: مركز الوقف / شارع بورسعيد.
وعن تفاصيل مكاتب البريد المُميكنة في محافظة بني سويف، المكاتب التالية (الفشن الرئيسي – الفشن فرعي – ببا الرئيسي – فبرقة ببا – سدس بلد – الواسطى الرئيسي – الواسطى فرعي – الميمون).
عناوين مكاتب بريد بني سويف
عناوين مكاتب بريد الأقصر
وفي محافظة الأقصر، المكاتب التالية (العشى – الزناقطة – منشأة العماري – الزينة قبلي – الزينة بحري – الأقصر الرئيسي – سيدي أبوالحجاج)".
- الأقصر الرئيسي: شارع المحطة / الأقصر.
- العشي: الوحدة المحلية العشي.
- منشأة العماري: منشأة العماري/ الأقصر.
- الزينية قبلي: الزينية/ مركز طيبة.
- الزينية بحري: بجوار مركز شباب الزينية بحري.
- سيدي أبو الحجاج: الأقصر شارع معبد الكرنك.
ويمكنك الاطلاع على عناوين مكاتب البريد على مستوى الجمهورية من هنــــــــــا.