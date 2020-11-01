أيمن أشرف يوضح موقفه من الانضمام للمنتخب الوطني

أكد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين قدموا موسمًا جيدًا، والفريق حقق لقب الدوري عن جدارة واستحقاق.

وقال أيمن في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قدمنا موسم رائع منذ البداية مع رينيه فايلر الذي نوجه له الشكر على المجهود الذي بذله معنا، قبل فترة توقف كورونا، كنا نسير بشكل جيد، وبعدها العودة لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن بعد ذلك استعاد الجميع الفورمة البدنية والفنية، والجميع قدم مستوى مميزا".

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