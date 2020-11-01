عمرو أديب: نفسي أتصور جنب درع الدوري في الأهلي.. "مش لازم الزمالك"

علق الإعلامي عمرو أديب، على احتفال النادي الأهلي بدرع الدوري العام، بعدما اختتم مبارياته بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وقال ممازحًا: "ده آخر دوري للأهلي –زي كل سنة وبعمل نفس الحركة بإيدي- هياخده".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "وبعد كده العشر سنين اللي جاية الزمالك هو اللي هياخد الدرع إن شاء الله، وقلت ده برضه من عشرين سنة، بجد أنا أهنئ الأهلي على الفوز بالبطولة والاحتفال بمؤمن زكريا كان موقف جميل".

وتابع: "ده كان دوري مؤمن زكريا، والمشاعر طيبة من زملائه وأحبائه والأهلي يستحق الدوري، وطول الوقت كان فارق بعدد كبير من النقاط، وقدامنا على الشاشة درع الدوري، نفسي أتصور معاه في مرة، أتصور جنبه في الأهلي زي مؤمن زكريا، مش لازم في الزمالك".

وأردف: "مش كل سنة نفس الحكاية ونفس الموضوع، غيرت القنوات الأهلي كسب الدوري، شعري وقع الأهلي ياخد الدوري وعملت دايت وخسيت والأهلي كسب الدوري وكورونا جات والأهلي كسب الدوري، وقررت أغير في حياتي الأهلي كسب الدوري، وعزلت من المنيل وجيت 6 أكتوبر الأهلي أخد الدوري، عملت كل حاجة والأهلي ياخد الدوري، ألف مبروك للأهلي وجمهوره".