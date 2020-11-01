رئيس التحرير

محمود مسلم

عمرو أديب: نفسي أتصور جنب درع الدوري في الأهلي.. "مش لازم الزمالك"

كتب:

شريف سليمان
02:23 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على احتفال النادي الأهلي بدرع الدوري العام، بعدما اختتم مبارياته بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وقال ممازحًا: "ده آخر دوري للأهلي –زي كل سنة وبعمل نفس الحركة بإيدي- هياخده".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "وبعد كده العشر سنين اللي جاية الزمالك هو اللي هياخد الدرع إن شاء الله، وقلت ده برضه من عشرين سنة، بجد أنا أهنئ الأهلي على الفوز بالبطولة والاحتفال بمؤمن زكريا كان موقف جميل".

وتابع: "ده كان دوري مؤمن زكريا، والمشاعر طيبة من زملائه وأحبائه والأهلي يستحق الدوري، وطول الوقت كان فارق بعدد كبير من النقاط، وقدامنا على الشاشة درع الدوري، نفسي أتصور معاه في مرة، أتصور جنبه في الأهلي زي مؤمن زكريا، مش لازم في الزمالك".

وأردف: "مش كل سنة نفس الحكاية ونفس الموضوع، غيرت القنوات الأهلي كسب الدوري، شعري وقع الأهلي ياخد الدوري وعملت دايت وخسيت والأهلي كسب الدوري وكورونا جات والأهلي كسب الدوري، وقررت أغير في حياتي الأهلي كسب الدوري، وعزلت من المنيل وجيت 6 أكتوبر الأهلي أخد الدوري، عملت كل حاجة والأهلي ياخد الدوري، ألف مبروك للأهلي وجمهوره".

اقرأ المزيد:

عماد أديب: ترامب لن يترك البيت الأبيض.. وفوز بايدن يضر بمصر والخليج

عماد أديب: الإساءة للرسول أمر شديد الحساسية لنا.. وماكرون في موقف صعب

أديب: إعلان الغلق ببريطانيا سيترتب عليه فقد 230 ألف فرصة عمل بالمطاعم

أديب لعلماء المسلمين: دماغ شباب الأمة هتروح مننا.. كفانا فتاوى

أديب: العالم يعتبر أردوغان محرض رئيسي.. إيده فيها جزء من الدم

أديب عن زلزال أزمير: قلوبنا مع الشعب التركي

عمرو أديب عن الموجة الثانية لـ كورونا: "متلعبوش مع الأسد"

عمرو أديب: إحنا داخلين على منحنى صعب بسبب فيروس كورونا