التعليم تكشف شروط تعليق الدراسة حال ظهور إصابات كورونا بالمدارس

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليق الدراسة بأي مدرسة حال ظهور 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بفصولها الدراسية المختلفة داخل المدرسة وليس في فصل واحد فقط، مشيرا إلى أنه حال ظهور حالات في فصل واحد فقط يجري إغلاق الفصل، ومن ثم تعقيمه وتطهيره وعودة الدراسة به بعد 10 أيام، موضحا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تخضع لعمليات تعقيم وتطهير من خلال تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه، وتطبيق التباعد الاجتماعى بين التلاميذ داخل الفصول وأثناء الطابور الصباحي لمنع انتشار الفيروس.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، إن العام الدراسي الجديد في بداية أسبوعه الثالث يسير بصورة منتظمة وطبيعية، ولا يوجد ما يعوق سير اليوم الدراسي، مؤكدا متابعة وزارة التعليم، سير اليوم الدراسي بمختلف مدارس الجمهورية، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام الدراسة وعدم وجود أي أزمات تهدد سير العملية التعليمية، لافتا إلى أن الجميع داخل منظومة التعليم يعملان من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط مع بداية أسبوعه الثالث، مشيرا إلى أن الوضع الصحي بالمدارس مستقر وغير مقلق على الإطلاق، موضحا أن الدراسة تسير بجميع المدارس على مستوى الجمهورية كما خطط لها.

وأضاف مجاهد، في تصريحات لـ"الوطن"، أن العمل يسير على قدم وساق لإنجاح العام الدراسي الجديد رغم التحديات الصعبة في ظل جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك سيناريوهات عديدة سيجري تنفيذها حال حدوث موجة ثانية من كورونا، مؤكدا أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء العام الدراسي الجديد تحت أي ظرف.

وفي سياق آخر، تبدأ صباح اليوم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب عبر الفيديوكونفرانس لمعلمي الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي ومسؤولي إدارات التطوير وإدارات التعليم الابتدائي بالمديريات والإدارات التعليمية، ويستمر التدريب حتى 4 نوفمبر الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التدريب يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بالمنظومة التعليمية الجديدة، موضحة أنه جرى إرسال المعلومات الخاصة بهذا التدريب للمديريات، وترشيح الأسماء من مدير التعليم الابتدائي بالمديرية والإدارة التعليمية، ويقوم مدير إدارة التطوير بالمديرية والإدارة بتقسيم وتحديد فترة كل معلم وإخطاره بذلك.