"عميد علوم بورسعيد": ممنوع ارتداء "البناطيل الممزقة" داخل حرم الكلية

حذر الدكتور مجدى البنا عميد كلية العلوم بجامعة بورسعيد الطلاب من ارتداء البناطيل الممزقة والقصيرة داخل حرم الكلية.

وأكد عميد كلية العلوم على الطلاب والطالبات دخول الكلية بشكل لائق ومنع ارتداء البناطيل الممزقة أو القصيرة، وذلك للحفاظ على قدسية الحرم الجامعي.

وأشار البنا إلى ضرورة الحفاظ على الأجهزة والأدوات المستخدمة فى المعامل بشكل دائم مؤكداً على أن طالب كلية العلوم بجامعة بورسعيد يجب أن يكون متفوقاً وعلى قدر عالٍ من الإبداع والتميز لكى يغزو سوق العمل بعد التخرج بإذن الله.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور مجدى البنا بكلية العلوم وتفقده لمعامل الأقسام العلمية وقاعات التدريس، ورافق عميد كلية العلوم خلال جولته الدكتور على حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمهندسة عزة عبد السلام أمينة الكلية.

وشاهد عميد كلية العلوم طرق وآليات التدريس فيها، كما وجه بتوفير كافة متطلبات العملية التعليمية فى المعامل وقاعات التدريس، كما شدد دكتور مجدى البنا على ضرورة الحفاظ على النظافة المستمرة بالمطهرات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى.

كانت جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور أيمن ابراهيم قد أعلنت عن منع دخول كليات الجامعة بأى ملابس جينز مكشوفة مقطعة سواء بنين أو بنات كما أعلنت منع التدخين داخل الحرم الجامعي، مؤكداً أن من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

كان مجلس جامعة بورسعيد قد أعلن عن إطلاق الموقع الرسمي الجديد للجامعة وذلك في اجتماعه الأخير بحضور محافظ بورسعيد، واستعرض المجلس ما تم إنجازه في المدن الجامعية من جهود كبيرة قبل استقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد، وتم شرح ما كانت عليه المدن الجامعية من قبل وما أصبحت عليه من مكان محترم يليق بأبنائنا الطلاب مشيراً إلى أن هناك محاضرة جامعية لطلاب المدن الجامعية لتعريفهم بما تقوم به الدولة من دعم للطلاب في مختلف الخدمات التي تقدم لهم.