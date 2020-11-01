المرور: غلق طريق الزعفرانة بالاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق "الزعفرانة- رأس غارب" في الاتجاهين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة، في بيان لها، إنها تهيب بقائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم، وجرى وضع إرشادات مرورية على الطريق، وكمائن تابعة للإدارة بالتنسيق مع مديريات الأمن.

وكانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت غلق طريق "الغردقة- رأس غارب" في الاتجاهين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أمرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، أغلقت صباحا 5 طرق صحراوية وهي: سوهاج اتجاه سفاجا، والقصير اتجاه قفط، وقنا اتجاه سفاجا، ورأس غارب، وطريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود أمطار غزيرة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.